İnci Anne’nin barınağı yeni adresine gidiyor

Etimesgut Eryaman’da boş bir arazide kendi imkanlarıyla barınak kuran 61 yaşındaki İnci Aksoyoğlu 16 yıldır burada sokak hayvanlarına annelik yapıyor. ‘İnci Anne’nin Hayvan Barınağı’ adını verdiği barınakta, sözleşmeyle can dostları sahiplendiren Aksoyoğlu, yeni hayvanlara da yer açmaya çalışıyor. İnci anne son 2 yıldır ise 450 hayvanın bulunduğu barınağın inşaat alanlarında kalması nedeniyle yeni bir yer mücadelesi veriyor. Barınağın kapatılmaması için yaptığı girişimler sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kendisine Karşıyaka’da yeni bir yer tahsis ettiğini belirten Aksoyoğlu, ağustos ayında gerçekleşecek taşınma sürecinde hayvanseverlerden yardım beklediğini belirterek şunları söyledi:

BAKANLIK SESİMİZİ DUYDU

“Ankara Patili Canları Koruma Derneği Başkanı Hatice Çiçek ile beraber burada can dostlarımızı korumaya, hatta gerekli şartları yerine getirenlere sahiplendirmeye çalışıyoruz. Barınağın bulunduğu arazinin çevresi inşaat projeleriyle dolunca burayı da içine katmak istediler. 2 yıldır mücadele ediyorum. Sonunda sesimizi Tarım ve Orman Bakanlığı duydu. Bize Karşıyaka’da bir yer tahsis etiler sağ olsunlar.

KONTEYNER İHTİYACI VAR

Taşınmamıza Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yardım edecek. Ancak 16 yılda kurduğumuz bu sistemi orada kurmamız zor olacak. Desteğe daha çok ihtiyacımız var. Ağustos ayının başında özellikle hayvanseverleri yardıma bekliyoruz. Hayvanseverler taşınma sürecinde bizi yalnız bırakmasınlar. Bebek köpeklerimiz, yavrularımız var, onları taşırken en büyük gereksinimimiz olan konteynere ihtiyaç duyacağız.”

BİR GÜN DEĞİL HER GÜN ONLARLA

İnci anne barınaktaki bir gününü şöyle anlatıyor: “Sabah erkenden evden çıkıyorum, önce bize yardımcı olan bir restoranda biriken lavaşları alıyorum, bazen de büyük mağazalarda süt, yoğurt, et gibi yardım ürünlerini toplayıp barınağa götürüyorum. Hastalarımız var kontrolünü yapıyorum, yaşlılarımız var, veteriner arkadaşlarımızla gerekli vitaminleri veriyoruz. Günün nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hepsi zor şartlardan bulundu ve buraya geldi bunu biliyorum. Bir gün değil ben her gün onlarlayım.”

ŞARTLARA UYULMAZSA 5 BİN TL TAZMİNAT

Barınaktaki can dostların sahiplendirildiği sözleşmede, “Hayvanın asla dövüş, deney, satış ve benzeri bir sebeple kullanılmaması, sahiplenilen hayvanın barınak yetkilisi tarafından yılda en az iki kere ziyaret edilmesi ve bir kere de görsellerinin iletişim kanallarıyla iletilmesi, sözleşme şartlarına uyulmadığı takdirde, hayvanı sahiplenen kişinin 5 bin TL tazminat ödemesi” gibi maddeler yer alıyor.

İnci Aksoyoğlu’nun barınağının kapatılmaması için yaptığı çağrıyı Hürriyet Ankara 18 Temmuz 2018’de ‘250 köpek için koruma feryadı’ haberiyle gündeme taşımıştı.