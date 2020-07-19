Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >İnci Anne’nin barınağı yeni adresine gidiyor

Ankara Haberleri: İnci Anne’nin barınağı yeni adresine gidiyor

ANKARA HABERLERİ

İnci Anne’nin barınağı yeni adresine gidiyor

Doğahan GİRİTLİOĞLU
19.07.2020 - 01:07 |Son Güncelleme :

İnci Aksoyoğlu, Eryaman’da 16 yıl önce kurduğu ‘İnci Anne’nin Hayvan Barınağı’, inşaat alanında kalınca yeni yer arayışına girdi. İnci Anne’ye el uzatan Tarım ve Orman Bakanlığı Karşıyaka’da yeni yer tahsis etti. Şu anda 450 hayvanın bulunduğu barınağı ağustosta taşıyacak olan Aksoyoğlu, “Hayvanseverler taşınma sürecinde bizi yalnız bırakmasınlar” çağrısı yaptı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Etimesgut Eryaman’da boş bir arazide kendi imkanlarıyla barınak kuran 61 yaşındaki İnci Aksoyoğlu 16 yıldır burada sokak hayvanlarına annelik yapıyor. ‘İnci Anne’nin Hayvan Barınağı’ adını verdiği barınakta, sözleşmeyle can dostları sahiplendiren Aksoyoğlu, yeni hayvanlara da yer açmaya çalışıyor. İnci anne son 2 yıldır ise 450 hayvanın bulunduğu barınağın inşaat alanlarında kalması nedeniyle yeni bir yer mücadelesi veriyor. Barınağın kapatılmaması için yaptığı girişimler sonucunda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kendisine Karşıyaka’da yeni bir yer tahsis ettiğini belirten Aksoyoğlu, ağustos ayında gerçekleşecek taşınma sürecinde hayvanseverlerden yardım beklediğini belirterek şunları söyledi:

İnci Anne’nin barınağı yeni adresine gidiyor

BAKANLIK SESİMİZİ DUYDU

Ankara Patili Canları Koruma Derneği Başkanı Hatice Çiçek ile beraber burada can dostlarımızı korumaya, hatta gerekli şartları yerine getirenlere sahiplendirmeye çalışıyoruz. Barınağın bulunduğu arazinin çevresi inşaat projeleriyle dolunca burayı da içine katmak istediler. 2 yıldır mücadele ediyorum. Sonunda sesimizi Tarım ve Orman Bakanlığı duydu. Bize Karşıyaka’da bir yer tahsis etiler sağ olsunlar.

İnci Anne’nin barınağı yeni adresine gidiyor

KONTEYNER İHTİYACI VAR

Taşınmamıza Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yardım edecek. Ancak 16 yılda kurduğumuz bu sistemi orada kurmamız zor olacak. Desteğe daha çok ihtiyacımız var. Ağustos ayının başında özellikle hayvanseverleri yardıma bekliyoruz. Hayvanseverler taşınma sürecinde bizi yalnız bırakmasınlar. Bebek köpeklerimiz, yavrularımız var, onları taşırken en büyük gereksinimimiz olan konteynere ihtiyaç duyacağız.”

İnci Anne’nin barınağı yeni adresine gidiyor

BİR GÜN DEĞİL HER GÜN ONLARLA

İnci anne barınaktaki bir gününü şöyle anlatıyor: “Sabah erkenden evden çıkıyorum, önce bize yardımcı olan bir restoranda biriken lavaşları alıyorum, bazen de büyük mağazalarda süt, yoğurt, et gibi yardım ürünlerini toplayıp barınağa götürüyorum. Hastalarımız var kontrolünü yapıyorum, yaşlılarımız var, veteriner arkadaşlarımızla gerekli vitaminleri veriyoruz. Günün nasıl geçtiğini anlamıyorum. Hepsi zor şartlardan bulundu ve buraya geldi bunu biliyorum. Bir gün değil ben her gün onlarlayım.”

ŞARTLARA UYULMAZSA 5 BİN TL TAZMİNAT

Barınaktaki can dostların sahiplendirildiği sözleşmede, “Hayvanın asla dövüş, deney, satış ve benzeri bir sebeple kullanılmaması, sahiplenilen hayvanın barınak yetkilisi tarafından yılda en az iki kere ziyaret edilmesi ve bir kere de görsellerinin iletişim kanallarıyla iletilmesi, sözleşme şartlarına uyulmadığı takdirde, hayvanı sahiplenen kişinin 5 bin TL tazminat ödemesi” gibi maddeler yer alıyor.

İnci Anne’nin barınağı yeni adresine gidiyor

İnci Aksoyoğlu’nun barınağının kapatılmaması için yaptığı çağrıyı Hürriyet Ankara 18 Temmuz 2018’de ‘250 köpek için koruma feryadı’ haberiyle gündeme taşımıştı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İnci Anne’nin barınağı yeni adresine gidiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Temmuz 2020 tarihinde saat 01 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İnci Anne’nin barınağı yeni adresine gidiyor haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

CHP’li Işık’tan eleştiri: ‘Projeler konuşulmalı’

CHP’li Işık’tan eleştiri: ‘Projeler konuşulmalı’

Millet Bahçesi’nde yaz konseri

Millet Bahçesi’nde yaz konseri

Keçiören’de kayıt zamanı

Keçiören’de kayıt zamanı

Konseyden Kalecik’e turizm çıkarması

Konseyden Kalecik’e turizm çıkarması

‘Altın eller’ çarşısı

‘Altın eller’ çarşısı

Çadırlarda ‘uzun süre kalmayın’ uyarısı

Çadırlarda ‘uzun süre kalmayın’ uyarısı

Sağlık ilaçlaması

Sağlık ilaçlaması

İtfaiyeci adayları parkurda ter dökecek

İtfaiyeci adayları parkurda ter dökecek

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

19 Temmuz 2020, Pazar
  • İmsak
    03:41
  • Güneş
    05:29
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:21
  • Yatsı
    22:01
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.