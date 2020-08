Hint modasının gönüllü elçisi

Türkiye’nin Mumbai Başkonsolosu Tolga Kaya’nın eşi Pınar Erguvan Kaya, Mumbai’deki renkli hayatı, Hint modası ve kültürünü Hürriyet Ankara’ya anlattı:

-Ne kadar süredir Mumbai’de yaşıyorsunuz?

2018 Ağustos’tan bu yana Mumbai’de yaşıyorum.

-Herkesin ziyaret etmek istediği bu güzel ve renkli ülkede yaşamak nasıl bir duygu?

Hindistan çok köklü ve değişik kültürlere sahip bir ülke. Öncesinde bu kadar seveceğimi hiç tahmin etmemiştim. Hindistan’ın iki yüzü var; biri fakirlikle savaşan ve resmen hayatta kalmak için mücadele edenler, bir de inanılmaz zenginlik içinde yaşayan kesim. Mumbai’de lüks gökdelenlerin bulunduğu bir yerin hemen yanında büyük bir gecekondu mahallesi ya da sokakta yaşayan insanlar olabiliyor. Böyle bir kültürü ve yaşam tarzını birebir içinde yaşayarak deneyimlemek çok değişik bir hayat tecrübesi.

-Türkiye’ye ve Türklere bakış açıları nasıl?

Türkiye son yıllarda Hintliler için popüler turizm destinasyonlarından biri haline geldi. Türk kültürünü ve yemeklerini çok seviyorlar. Hintliler çok samimi ve candan insanlar. En sevdikleri şehir İstanbul diyebilirim. Antalya ve Kapadokya da favori destinasyonlar arasında. Türk dizilerinin sıkı takipçileri olmuşlar. İngilizce alt yazısını bulamazlarsa Türkçesini izliyorlar. Tanıştığım bazı arkadaşlarım dizilerden Türkçe öğrenmiş. Evde kızına ‘Canım yemek hazır, ne zaman geleceksin’ diye seslenen tanıdıklarım var. Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özcivit ve Can Yaman’ın ciddi anlamda bir hayran kitlesi var.

KÜLTÜRÜ İLGİMİ ÇEKİYOR

-Bir diplomat eşi olarak Mumbai’deki yaşamınızdan bahsedebilir misiniz?

Mumbai’de çok aktif ve kalabalık bir diplomatik çevre, nerdeyse her ülkenin konsolosluklarının yanında fahri konsolosluklar var. Yoğun bir diplomatik etkinlik takvimi bulunuyor. Bunların yanında diplomat eşlerinden oluşan bir topluluk mevcut. Bu topluluk her 15 günde bir Mumbai’deki tarihi ya da önemli bir yere gezi düzenliyor. Ben bu topluluğun organize ettiği gezilerin hepsine katılmaya çalışıyorum. Hatta gittiğim bazı yerleri Mumbai’de yaşayan Hintli arkadaşlarım dahi bilmiyor. Hint kültürü benim çok ilgimi çekiyor ve her yönüyle keşfetmeye çalışıyorum. Hintli arkadaşlarım beni ‘Mumbai’yi bizden bile daha iyi bilir’ diye tanıştırıyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor.

-Orada bir markanın gönüllü marka elçisi oldunuz. Bu süreçten bahsedebilir misiniz? Birlikte neler yapıyorsunuz?

Evet orada çok bilinen Jade by Monica and Karishma adlı ünlü bir markanın gönüllü elçisi oldum. Moda ve giyinmek benim için bir tutku. Mumbai’ye gider gitmez ünlü yerli markaların butiklerine gittim. Onların geleneksel kıyafeti olan güzel bir saree almak için bakınıyordum. Birçoğu geleneksel renklere ve ağır bir işlemeye sahipti. Benim gibi yabancı birinin çok giyemeyeceği şeyler. Şans eseri Jade by Monica Karishma ile tanıştım ve çok beğendim. Hindistan’a gittikten birkaç ay sonra önde gelen bir Hint ailesinin düğününe davet edildik. Ben de bir saree alıp düğünde giydim. Düğüne katılan davetlilerden biri beni gördü ve markanın tasarımcısı Monica Shaha ile tanıştırdı. Böylelikle birlikteliğimiz başlamış oldu. Bollywood’tan ve oranın önde gelen ailelerinden birçok kişiyle arkadaşlıklar kurdum. Markanın amacı sadece Hintlilere değil başka ülkelerden insanlara da hitap etmesi. Tasarımlarını geleneksel işçilikleri kullanarak modern bir şekilde yapıyorlar. Türkiye’de birkaç düğünde onların tasarımlarını giydim ve çok güzel tepkiler aldım.

MODAYA ÇOK MERAKLILAR

-Hint modası hakkında bilgi verebilir misiniz?

Hintliler modaya çok meraklı ve sıkı takipteler diyebilirim. Düğünler onların kültüründe çok önemli ve genelde 3 gün 3 gecelik masalsı düğünler yapıyorlar. Geleneksel bir Hint düğününde 5 farklı etkinlik oluyor ve bu düğünlerde 5 farklı kıyafet değiştirmeniz gerekiyor. Çok önemli bir düğün modası ve düğün tüketimi var. Genelde çok ağır işlemeler ve canlı renkleri seviyorlar. Ve bu kıyafetleri tamamlayan takıların olması çok önemli. Altın ve değerli taşlı takıları çok seviyorlar.

-Geleneksel sareelerin dışında modern anlamda nasıl bir bakış açıları var?

Sareelerin dışında yine geleneksel düğün kıyafetlerinden lehenga dedikleri etek ve göbeği açık bırakan bir üst ile giydikleri kıyafet var. Lehenga aslında onların gelinliği gibi. Kırmızı tonlarında lehengalar genelde gelinlik olarak tercih ediliyor. Diğer renklerde olanları düğünlerde ve davetlerde giyiyorlar.

GERÇEĞE DÖNEN PERİ MASALI

-Kapadokya’da çekim yaptınız, biraz bahsedebilir misiniz?

Kapadokya, Hintlilerin Türkiye’deki en sevdiği yerlerden biri. Gelin koleksiyonundan kıyafetlerle Kapadokya’nın masalsı havasını Hintlilere tanıttık. Konseptimiz peri masalının gerçeğe dönüşmesiydi. Benim için unutulmayacak bir anı oldu ve ülkemizin Hindistan’da tanıtımı bakımından da yararlı oldu.

MUMBAİ TAVSİYELERİ

-Hindistan’ı yada Mumbai’yi ziyaret etmek isteyenlere ne tavsiye edersiniz? Nereleri ziyaret etmeliler yada ne tecrübe etmeliler?

Mumbai Hindistan’ın en büyük şehri. Dünyadaki en büyük gecekondu mahallesi de burada. Slum Dog Millionaire’i izleyenler hatırlarlar, dikine mimarileşmiş bir şehir. Çok hareketli ve her türlü yemek kültürüne uygun restoranlar bulunuyor. Nüfusun çoğu vegan olduğu için yemek kültürü de o yönde ve tabi çok baharatlı. Gate of India manzaralı bir beş çayı, sanat galerilerinin ve tasarımcı atölyelerinin yoğun olduğu Kala Goda semti, Fort bölgesi benim Mumbai’deki favorilerim. Ayrıca Mumbai’deki en büyük gecekondu mahallesine turistik turlar düzenleniyor. Mumbai dışında Taj Mahal’in bulunduğu Agra şehri, Jaipur, Udaipur, Goa, Kerala ve ölülerin yakıldığı Varanasi gibi çok farklı kültürleri barındıran şehirleri var.