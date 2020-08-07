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Ankara Haberleri: Hep beraber sahip çıkalım

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Hep beraber sahip çıkalım

Hürriyet Haber
07.08.2020 - 10:34 |Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’yi makamında ağırladı.

Hürriyet Haber

Başkent için diyalog çağrısı yapan iki mevkidaş “Ankara’nın hayrına olacak her şeye hep beraber sahip çıkalım” dedi. Mamak Belediye Başkan Vekili Ercan Kınacı, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu ve Hüseyin Boran’ın da belediye başkanlarına eşlik ettiği ziyarette, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Başkan Köse’yi Yenimahalle’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yaşar, “Kavga etmenin kimseye faydası olmaz, aksine Ankara’ya kaybettirir. Diyaloğumuzu geliştirmeli, konuşup, tartışıp, paylaşıp, doğru yolu bularak birbirimize destek olmalıyız” diye konuştu. En yakın zamanda Mamak Belediyesi’ni ziyaret edeceğini, yatırım ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunmak istediğini dile getiren Yaşar’ı Mamak’ta ağırlamaktan mutluluk duyacağını söyleyen Köse, uzlaşmacı ve yol gösterici tavrı için Başkan Yaşar’a teşekkür etti. Başkan Köse, “Biz Ankara’nın hayrına olacak her işe destek olma kararlılığındayız. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz. Yeter ki iyi niyet olsun” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hep beraber sahip çıkalım hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Ağustos 2020 tarihinde saat 10 34’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hep beraber sahip çıkalım haberi güncellenecektir.

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