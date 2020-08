Başkent için diyalog çağrısı yapan iki mevkidaş “Ankara’nın hayrına olacak her şeye hep beraber sahip çıkalım” dedi. Mamak Belediye Başkan Vekili Ercan Kınacı, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcıları Yaşar Neslihanoğlu ve Hüseyin Boran’ın da belediye başkanlarına eşlik ettiği ziyarette, karşılıklı görüş alış verişinde bulunuldu. Başkan Köse’yi Yenimahalle’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Yaşar, “Kavga etmenin kimseye faydası olmaz, aksine Ankara’ya kaybettirir. Diyaloğumuzu geliştirmeli, konuşup, tartışıp, paylaşıp, doğru yolu bularak birbirimize destek olmalıyız” diye konuştu. En yakın zamanda Mamak Belediyesi’ni ziyaret edeceğini, yatırım ve hizmetler hakkında görüş alışverişinde bulunmak istediğini dile getiren Yaşar’ı Mamak’ta ağırlamaktan mutluluk duyacağını söyleyen Köse, uzlaşmacı ve yol gösterici tavrı için Başkan Yaşar’a teşekkür etti. Başkan Köse, “Biz Ankara’nın hayrına olacak her işe destek olma kararlılığındayız. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz. Yeter ki iyi niyet olsun” dedi.