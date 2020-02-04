Hayvanseverlerden suç duyurusu

Suç duyurusunun ardından Sincan Batı Adliyesi’nde hayvanseverlerin desteğiyle bir basın açıklaması yapan Sayılgan, hayvana şiddet vakaları karşısında mevzuatın yetersiz kaldığını savunarak, “Yasa sahipli/sahipsiz hayvan ayrımı yapmakta, hayvana şiddeti yasak yerde sigara içmekle aynı kategoride değerlendirmektedir. Katliamları önlemek için hayvana şiddet Ceza Kanunu kapsamına alınmalı” ifadelerini kullandı. Sayılgan şöyle devam etti: “Mevzuatımızda hayvanların eşya statüsünden çıkarılıp ıstırap çekme yetisi olan bir hukuk öznesi olarak tanımlanması zaruridir. Sanık zehir karıştırılmış tavuk parçalarını çocuk parkına atmakla aynı zamanda TCK’nın 181’inci maddesini ihlal etmiştir. Zehirli maddelerin toprağa ve suya karışması kuvvetle muhtemel olduğundan, toprağa ve suya sızan zehrin etkisi uzun yıllar devam edecektir.”

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Sincan Menderes Mahallesi’nde bulunan Nacip Fazıl Parkı’nda 29 Ocak’ta yaşanan olayda, 6 köpek ve 14 kuş, zehirli tavuk ile katledilmişti. Bölgedeki hayvanseverlerin şikâyeti üzerine çalışma başlatan polis, kasaplık yapan İsmail K.’nın park içinde bulunan kameriyenin kenarına siyah poşet içinden çıkardığı etleri bıraktığını ve bunları yiyen hayvanların zehirlendiğini tespit etmişti. İsmail K., polisteki sorgusunda zehri hayvanlara korktuğu için verdiğini itiraf etmiş ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.