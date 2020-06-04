Hastanelerde yeni kurallar

ANKARA İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, koronavirüsle mücadelede hastanelerdeki normalleşme sürecinde yarım saat arayla hasta alabileceklerini belirterek, “Sadece Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden hasta kabulü yapacağız. Bu konuda Başkentlilerin azami gayret göstermesini rica ediyoruz” dedi. Gülüm, sağlıkta normalleşme sürecinin nasıl işleyeceğini açıkladı. Salgın sürecinde Başkent’te büyük bir pik seviyesi yaşanmadığını ifade eden Gülüm, “Ankara çok makul bir eğri gösterdi. Halen de öyle. Bu hem servis hem de yoğun bakım yataklarımızın daha ekonomik kullanımına, diğer hastalara da hizmet verebilecek şekilde fırsat tanıdı. Biz diğer hastalarımızın da pandemi süreci içerisinde tedavilerini yaptık” diye konuştu. Bugüne kadar Ankaralıların önerilere ve kurallara yüksek derecede uyduğunu belirten Gülüm, “Bu disiplinin, uyumun devamını istirham ediyoruz. Pandemi henüz bitmiş değil, sadece kontrol altında ve bunun farklı bir sıkıntıya neden olmaması için bu disiplinin devam etmesi lazım” dedi. Hastanelerde hasta ve çalışan güvenliği yönünden tedbirler aldıklarını anlatan Gülüm, hasta kabullerinin nasıl yapılacağına ilişkin de, şu bilgileri aktardı:

TEK GİRİŞ OLACAK

“Artık yarım saat arayla hasta alabileceğiz. Sadece Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden hasta kabulü yapacağız. Bu konuda başkentlilerin azami gayret göstermesini rica ediyoruz. Burada yarım saatteki mantık, hastalar arasındaki temizliği sağlamak. Bu hem hastanın hem de sağlık çalışanının güvenliği için önemli. Aralıklı oturma düzeni olacak. Bütün amacımız en kısa sürede hastalarımızın tedavisini olup hastaneden ayrılmalarını sağlamak. Hastaların randevu aldıkları saatten 15 dakika önce hastanede bulunmaları yeterli. Refakatçiyle geliniyorsa ve imkân dahilindeyse refakatçi dışarıda bekleyecek, sadece hastanın kendisi hastaneye girecek. Hastaneye tek bir noktadan girilecek. Her gelen hastada hangi şikâyetle gelirse gelsin COVID-19 değerlendirmesi yapacağız.”

HENÜZ BİTMİŞ DEĞİL

Ankara’da hasta sayılarının ve yoğun bakım oranlarının düşmeye devam ettiğinin altını çizen Gülüm, şunları kaydetti: “Türkiye ortalamasına benzer bir yoğunlukta devam ediyor. Çoğu gün iyileşen hasta oranlarımız, hasta olanlardan daha fazla. Eğri aşağı doğru inmeye başladı. Kontrol aşamasındayız. Henüz pandemi olayı bitmiş değil. Virüs ve hastalık yapma, akciğerde tutma oranları önceki aylara göre azalmakla birlikte yine hasta ediyor. Yine yoğun bakım ihtiyacı hissettiriyor ve yine hayatını kaybeden insanlarımız var.”

BİRER HAFTA ARAYLA HİZMETE GİRECEK

Gülüm, 1 Haziran itibarıyla, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin hizmet vermeye başladığını söyledi. Birer hafta arayla Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi, 29 Mayıs Devlet Hastanesi, Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve bu ayın sonunda Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de hizmete gireceğini belirten Gülüm, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de kısa süre içerisinde hizmet vereceğini söyledi. Ankara Şehir Hastanesi’ne taşındıktan sonra karantina hastanesine dönüştürülen Zekai Tahir Burak Hastanesi’nin COVID-19 testi pozitif çıkan hastalara hizmet vermeye devam ettiğini belirten Gülüm, “Hastanede, girişleri ayrı olmak üzere 1 Haziran itibarıyla kardiyoloji, cildiye ve göz için poliklinikler de açtık” dedi.

40 BİNE YAKIN FİLYASYON TARAMASI







Ankara’daki filyasyon çalışmalarından da bahseden Mehmet Gülüm, il genelindeki 400 ekiple birlikte 40 bine yakın filyasyon taraması yapıldığını bildirdi. Filyasyonda yüzde 94 seviyesinde bir başarı elde edildiğini ifade eden Gülüm, “Ankara’nın diğer illerden farkını şöyle söyleyebiliriz. Ankara’nın nüfusu Türkiye nüfusunun yüzde 6,7’si. Öyle gün oldu ki yaptığımız test sayısı, Türkiye’nin test sayısının yüzde 18’ine ulaştı. Nüfusumuzun 2,5 katı daha fazla test yaptık” dedi.