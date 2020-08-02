Haber aldığı anı ölümsüzleştirdi

3 sene zorlu bir tedavi sürecinden sonra 14 yaşında iyileşen Buse, resim tutkusu ile hayata tutundu. İyileştiği müjdesini doktorundan aldığı anı çizerek ölümsüzleştiren Buse, yaşadıklarını LÖSEV’e yazdığı mektupta anlattı. Buse, mektupta şunları kaleme aldı:

KARAR VERMİŞTİM BEN KAZANACAKTIM



“Kolay değildi, hem de hiç ama karar vermiştim, ben kazanacaktım. Şimdi hatırlıyorum da hastanede ilk haftamdı. Odamdan hiç çıkmıyordum. Hatta yemek yemeyi bile istememiştim. Ama sonra oyun odasına davet etti beni hemşire ablalar. Benim gibi tedavi olan arkadaşlarla tanıştım, zaman geçtikçe daha da yakın arkadaş olduk, birbirimize destek veriyorduk. Hatırlıyorum da hastaneye yatışlarımız aynı zamana denk gelince mutlu oluyorduk. Kolay değildi hem de hiç. Uzun zaman sonra hastaneden çıkınca sokaklar, ağaçlar, çiçekler her şey değişik gelmişti. Tedavi ve kontroller için sürekli gidip geldiğim hastaneye artık yavaş yavaş gidiyordum. Süreç bitiyordu ve ben normal hayatıma dönmeye başladım. Daha güzel günler beni bekliyordu.”

HAYATTAN KOPMADAN EĞİTİM ALIYORLAR

Merve Buse’nin ilik naklinden sonra hızla iyileştiğini belirten hastane yetkilileri, şunları söyledi: “Tedavisi takip aşamasındayken LÖSEV Ortaokulu’na başladı. Başarı ile mezun oldu, şimdi ise liseye başlayacak. Lösemi tedavisi sonrası çocuklar virüsten korunmak için maske takmak zorunda kalıyorlar. Tıpkı bizim de salgın döneminde maske takmak zorunda kaldığımız gibi. Eğitim hayatlarının kesintiye uğraması da geleceklerini olumsuz etkiliyor. İşte bu nedenle LÖSEV Hastanesi’nin bahçesinde bir kolej var. Milli Eğitim müfredatına bağlı eğitim veren bu kolejde çocukların tüm ihtiyaçları bağışlar sayesinde karşılanıyor. Hayattan, gelecekten kopmadan eğitimlerine devam etmiş oluyor.”