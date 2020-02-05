Görüntü kirliliğine geçit yok

Ekipler, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen noktalara da müdahale ediyor. Zabıta ekiplerinin gece gündüz rutin kontrollerinin dışında vatandaşlardan bu tür izinsiz asılan afiş, branda, totem ve tabelalar konusunda ALO 153 Mavi Masa’ya şikayette bulunmaya davet eden ABB Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, “Ankara’mız için hepimiz daha duyarlı olmalıyız. İzinsiz olanlar hakkında vakit kaybetmeden yasal işlem başlatıyoruz. Başkent’e yakışır bir görüntü için gayretlerimizi birleştirmek, bir sinerji yaratmak ve huzur içinde yaşamak istiyoruz” dedi.



ANKARAY’A KREMLİ TEMİZLİK



Öte yandan ABB temizlik ekipleri, ANKARAY’da kullanılan 33 trenin iç ve dış temizliğini ilk kez krem yüzey temizleyicileri ile yapmaya başladı. Günde yaklaşık 110 bin yolcu taşıyan ve 195 sefer yapan trenlerin, iç ve dış temizliği, 8 kişilik ekip tarafından 60 kilogram krem yüzey temizleyici kullanılarak yapılıyor.







