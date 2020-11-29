Gönüllülerden hayvan barınağı

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Levent Uğurlu, barınakta şiddet mağduru hayvanların bulunduğunu aktararak, hayvan hakları konusunda düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bu konuda bir yasanın çıkarılması gerektiğini ancak zihniyetin de değişmesinin önem taşıdığını vurgulayan Uğurlu, “Maalesef insanlar, hayvanlarla aynı hayatı paylaştığının farkında değil” dedi. Barınakta hayvanlarla ilgilenen Buket Özgünlü de, “Hayvanlarımıza uygulanan şiddette hepimiz çok mağduruz. Bizim duygularımızla, hayvanlarımızın ise canlarıyla oynanıyor” dedi. Hayvansever Berrak Yağmur Düzgöz ise hayvanlara eziyetin psikolojik sorun olduğunun ve hayvanlara şiddet uygulayanların bunu insanlara da uygulayabileceğinin altını çizerek gerekli düzenlemelerin süratle çıkarılmasını istedi.
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