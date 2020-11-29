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Ankara Haberleri: Gönüllülerden hayvan barınağı

ANKARA HABERLERİ

Gönüllülerden hayvan barınağı

AA
29.11.2020 - 23:21 |Son Güncelleme :

Gölbaşı’nda hayvanseverler tarafından oluşturulan köpek barınağında, şiddete uğrayan sokak köpeklerinin bakımı ve tedavisi yapılıyor.

AA

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Levent Uğurlu, barınakta şiddet mağduru hayvanların bulunduğunu aktararak, hayvan hakları konusunda düzenlemeler yapılması gerektiğine dikkat çekti. Bu konuda bir yasanın çıkarılması gerektiğini ancak zihniyetin de değişmesinin önem taşıdığını vurgulayan Uğurlu, “Maalesef insanlar, hayvanlarla aynı hayatı paylaştığının farkında değil” dedi. Barınakta hayvanlarla ilgilenen Buket Özgünlü de, “Hayvanlarımıza uygulanan şiddette hepimiz çok mağduruz. Bizim duygularımızla, hayvanlarımızın ise canlarıyla oynanıyor” dedi. Hayvansever Berrak Yağmur Düzgöz ise hayvanlara eziyetin psikolojik sorun olduğunun ve hayvanlara şiddet uygulayanların bunu insanlara da uygulayabileceğinin altını çizerek gerekli düzenlemelerin süratle çıkarılmasını istedi. 

Gönüllülerden hayvan barınağı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gönüllülerden hayvan barınağı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Kasım 2020 tarihinde saat 23 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gönüllülerden hayvan barınağı haberi güncellenecektir.

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