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Ankara Haberleri: Faturaların tamamı ödendi

ANKARA HABERLERİ

Faturaların tamamı ödendi

Hürriyet Haber
14.06.2020 - 00:36 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı, ‘Su Ver’, ‘Bilet Ver’, ‘El Ver’ ve ‘İftar Ver’ kampanyaları ile binlerce vatandaşa toplamda 28 milyon 399 bin 523 TL yardım sağlandı.

Hürriyet Haber

www.ankaratekyurek.com internet sitesinde verileri günlük olarak yayınlanan kampanyalara destek veren hayırsever vatandaşlar, icra borcu olanların su faturalarının tamamını ödedi. Toplamda 7 milyon 780 bin 283 TL'lik su borcu ödenerek, ASKİ'nin hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan kafe, restoran ve lokanta sahiplerine maske, dezenfektan ve kolonya dağıtımına da devam ediyor.

Faturaların tamamı ödendi
Gölbaşı Mogan Gölü’ndeki işletmeleri ziyaret ederek hijyen paketi dağıtan Ankara Zabıtası, işletme sahiplerine uyulması gereken hijyen önlemlerini hatırlattı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Faturaların tamamı ödendi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Haziran 2020 tarihinde saat 00 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Faturaların tamamı ödendi haberi güncellenecektir.

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