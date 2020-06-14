Faturaların tamamı ödendi

www.ankaratekyurek.com internet sitesinde verileri günlük olarak yayınlanan kampanyalara destek veren hayırsever vatandaşlar, icra borcu olanların su faturalarının tamamını ödedi. Toplamda 7 milyon 780 bin 283 TL'lik su borcu ödenerek, ASKİ'nin hesaplarına yatırıldı. Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılan kafe, restoran ve lokanta sahiplerine maske, dezenfektan ve kolonya dağıtımına da devam ediyor.





Gölbaşı Mogan Gölü’ndeki işletmeleri ziyaret ederek hijyen paketi dağıtan Ankara Zabıtası, işletme sahiplerine uyulması gereken hijyen önlemlerini hatırlattı.