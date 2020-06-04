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Ankara Haberleri: Evden dijital mezuniyet töreni

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Evden dijital mezuniyet töreni

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ/İHA
04.06.2020 - 23:20 |Son Güncelleme :

Koronavirüs salgını nedeniyle üniversitelerde mezuniyet törenleri düzenlenemezken, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) İletişim Fakültesi dijital mezuniyet töreni yaptı.

Cevdet Fırat AYDOĞMUŞ/İHA

Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ve öğretim üyelerinin makam odalarından katıldığı dijital mezuniyet törenine, öğrenciler ve aileleri ise evlerinden kendi bilgisayarları üzerinden bağlandı. “Böyle bir mezuniyet töreni yapmayı arzu etmezdik” diyen Rektör Tekin, şartlar el verirse coşkulu bir mezuniyet töreni gerçekleştirmeyi taahhüt etti ve olmazsa da gelecek yıl mezuniyet törenine bu yıl mezun olan bütün öğrencileri de davet edeceklerini kaydetti. Her yıl mezuniyet törenlerinde dereceye giren öğrencilere mezuniyet hediyesi verdiklerini anımsatan Tekin, bu yıl dereceye giren öğrencileri, hediyelerini vermek üzere makamında çay içmeye davet etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Evden dijital mezuniyet töreni hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Haziran 2020 tarihinde saat 23 20’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Evden dijital mezuniyet töreni haberi güncellenecektir.

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