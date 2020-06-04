Evden dijital mezuniyet töreni

Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ve öğretim üyelerinin makam odalarından katıldığı dijital mezuniyet törenine, öğrenciler ve aileleri ise evlerinden kendi bilgisayarları üzerinden bağlandı. “Böyle bir mezuniyet töreni yapmayı arzu etmezdik” diyen Rektör Tekin, şartlar el verirse coşkulu bir mezuniyet töreni gerçekleştirmeyi taahhüt etti ve olmazsa da gelecek yıl mezuniyet törenine bu yıl mezun olan bütün öğrencileri de davet edeceklerini kaydetti. Her yıl mezuniyet törenlerinde dereceye giren öğrencilere mezuniyet hediyesi verdiklerini anımsatan Tekin, bu yıl dereceye giren öğrencileri, hediyelerini vermek üzere makamında çay içmeye davet etti.