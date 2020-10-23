Evde 4 metrekarede 1 kişi olmalı

Doç. Dr. Kayıpmaz, “Ev olsun, kafe, restoran, pastane gibi sosyal alanlarda olsun kapalı ortamların iyi havalandırılması şart. Bu mekanlarda mutlaka belirli kişi sayısı üzerine çıkılmamalı” dedi. Kayıpmaz, kapalı mekanlarda dikkat edilmesi gerekenleri ise şöyle sıraladı: “Evler için her 4 metrekareye bir kişi gibi düşünebiliriz. Yani evin salonu 20 metrekareyse bu salonda en fazla 5 kişi aynı anda bulunmalı. Bilim Kurulu olarak da, evlerde 10 kişiden fazla toplanmayı tavsiye etmiyoruz. Örnek vermek gerekirse bir evde 6 kişi yaşıyorsa bunlar 4 kişiden fazla misafir kabul etmemeliler. Ve evin kapasitesine göre her odada 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde toplanmakta fayda var.







SOSYAL HAYATTAN TAVİZ VERİLMELİ



Bu sadece haneler için veya birlikte olunan mekânlar için, eğlence mekânları için değil aynı zamanda çalışılan ofisler için de geçerli. Bir şeyler yenilip içilen dışarıdaki mekanlarda da yemekler gelene kadar kişiler yine maskeli olmalı. Bir şeyler yenilip içildiği sırada maske çıkartılıp, sonrasında tekrar takılmalı ki hastalık kendine bulaşma fırsatı bulamasın. Özellikle bu dönemde sosyal hayattan taviz verilmesi gerekiyor. Kış ayları, sonbahar ayları için mutlaka kontrollü bir biçimde sosyal hayatımızı sürdürmemiz gerekiyor.”