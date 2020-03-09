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Ankara Haberleri: Eski mimarisiyle yeniden yapılmalı

ANKARA HABERLERİ

Eski mimarisiyle yeniden yapılmalı

Murat YILMAZ Fotoğraf: Sedat CENİKLİ
09.03.2020 - 09:13 |Son Güncelleme :

Ulus’taki PTT Genel Müdürlüğü binasının Cumhuriyet dönemi mimarisine sahip yapıların bütünlüğünü bozduğuna dikkat çeken AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, binanın yıkılarak eski mimarisiyle yeniden yapılmasını önerdi. Ceylan, “Yeniden inşa edilirse diğer yapılarla bütünlük sağlanır” dedi.

Murat YILMAZ Fotoğraf: Sedat CENİKLİ

AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan’dan Ulus’ta bulunan PTT Genel Müdürlüğü binasıyla ilgili dikkat çeken bir öneri geldi. Binanın yerinde eskiden Cumhuriyet dönemi mimarisine sahip ‘Büyük postahane’ binasının bulunduğunu hatırlatan Ceylan, binanın yıkılarak eski mimarisiyle yeniden yapılması gerektiğine işaret etti. Konuyu ilgili makamlara aktardığını ve takip ettiğini belirten Ceylan Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi:

Eski mimarisiyle yeniden yapılmalı

TARİHİ DOKU ORTADAN KALDIRILMIŞ

“Ulus meydanından Sıhhiye’ye kadar sağlı sollu Cumhuriyet döneminde yapılan binalarımız var. O binalar içerisinde hemen Merkez Bankası’nın karşısında PTT binası var, geçmişte ‘Büyük Postahane’ diye geçiyormuş. Büyük Postahane o döneme ait mimari yapıyla çok güzel yapılmış fakat sonradan yıkılarak bugünkü bina inşa edilmiş. Bugünkü binayla o tarihi doku olduğu gibi ortadan kaldırılmış. Mevcut bina, eski mimariye sahip binaların şeklini bozuyor. Eğer eski binayı tekrar yaptırabilirsek, Ulus’tan Sıhhiye’ye kadar olan bütün binalar Cumhuriyet dönemindeki binalara benzer hale gelir.

Eski mimarisiyle yeniden yapılmalı

DİĞER YAPILARLA BÜTÜNLÜK SAĞLANIR

Yeni binanın yıkılıp eski binanın aynı mimariyle yeniden yaptırılması gerekiyor. Bu bina yıkılıp eski mimari özelliklere sahip bina yeniden inşa edilirse diğer yapılarla bütünlük sağlanır. 200 metre aşağıda TİKA binası vardı, o da sonradan yapılmıştı, yıkılarak çirkinlik ortadan kaldırıldı. Zaten ileriye doğru gittiğiniz zaman eski binalar ortaya çıkacak hale getirildi. Tek PTT binası kaldı. 100. Yıl binası da yakın zamanda yıkılacak. 100. Yıl’ın bulunduğu alan eskiden zaten millet bahçesiymiş sonradan çarşı yapılmış.

TBMM’DE YENİDEN GÜNDEME GETİRDİM

Orası bu hale getirildiği takdirde PTT binasının da eski haline getirilmesiyle bütünlük sağlanıp, eski tarihi yapılar ortaya çıkmış olacak. Geçmiş dönemlerde ilgili yüksek makamlara aktardım. Başbakanlık döneminde aktardım, Ulaştırma Bakanı’na aktardım, PTT Genel Müdürü’ne aktardım. TBMM KİT Komisyonu üyesi olarak, PTT Genel Müdürlüğü Denetim Toplantısı’nda da yeniden gündeme getirdim. Ben bu konuyu takip ediyorum, etmeye de devam edeceğim.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Eski mimarisiyle yeniden yapılmalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Mart 2020 tarihinde saat 09 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Eski mimarisiyle yeniden yapılmalı haberi güncellenecektir.

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