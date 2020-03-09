Eski mimarisiyle yeniden yapılmalı

AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan’dan Ulus’ta bulunan PTT Genel Müdürlüğü binasıyla ilgili dikkat çeken bir öneri geldi. Binanın yerinde eskiden Cumhuriyet dönemi mimarisine sahip ‘Büyük postahane’ binasının bulunduğunu hatırlatan Ceylan, binanın yıkılarak eski mimarisiyle yeniden yapılması gerektiğine işaret etti. Konuyu ilgili makamlara aktardığını ve takip ettiğini belirten Ceylan Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi:

TARİHİ DOKU ORTADAN KALDIRILMIŞ

“Ulus meydanından Sıhhiye’ye kadar sağlı sollu Cumhuriyet döneminde yapılan binalarımız var. O binalar içerisinde hemen Merkez Bankası’nın karşısında PTT binası var, geçmişte ‘Büyük Postahane’ diye geçiyormuş. Büyük Postahane o döneme ait mimari yapıyla çok güzel yapılmış fakat sonradan yıkılarak bugünkü bina inşa edilmiş. Bugünkü binayla o tarihi doku olduğu gibi ortadan kaldırılmış. Mevcut bina, eski mimariye sahip binaların şeklini bozuyor. Eğer eski binayı tekrar yaptırabilirsek, Ulus’tan Sıhhiye’ye kadar olan bütün binalar Cumhuriyet dönemindeki binalara benzer hale gelir.

DİĞER YAPILARLA BÜTÜNLÜK SAĞLANIR

Yeni binanın yıkılıp eski binanın aynı mimariyle yeniden yaptırılması gerekiyor. Bu bina yıkılıp eski mimari özelliklere sahip bina yeniden inşa edilirse diğer yapılarla bütünlük sağlanır. 200 metre aşağıda TİKA binası vardı, o da sonradan yapılmıştı, yıkılarak çirkinlik ortadan kaldırıldı. Zaten ileriye doğru gittiğiniz zaman eski binalar ortaya çıkacak hale getirildi. Tek PTT binası kaldı. 100. Yıl binası da yakın zamanda yıkılacak. 100. Yıl’ın bulunduğu alan eskiden zaten millet bahçesiymiş sonradan çarşı yapılmış.

TBMM’DE YENİDEN GÜNDEME GETİRDİM

Orası bu hale getirildiği takdirde PTT binasının da eski haline getirilmesiyle bütünlük sağlanıp, eski tarihi yapılar ortaya çıkmış olacak. Geçmiş dönemlerde ilgili yüksek makamlara aktardım. Başbakanlık döneminde aktardım, Ulaştırma Bakanı’na aktardım, PTT Genel Müdürü’ne aktardım. TBMM KİT Komisyonu üyesi olarak, PTT Genel Müdürlüğü Denetim Toplantısı’nda da yeniden gündeme getirdim. Ben bu konuyu takip ediyorum, etmeye de devam edeceğim.”