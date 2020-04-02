Endişe etmeyin yardımlar sürecek

“0312 666 60 06” numaralı telefondan psikolojik destek hizmeti de başlatan Büyükşehir Belediyesi, gıda yardımı adı altında vatandaşları arayarak kimlik bilgilerini isteyen art niyetli kişilere karşı da uyardı. Uyarıda, “Belediyemizin faaliyetleri yalnızca resmi iletişim kanallarımızdan duyurulmaktadır. Bu ve benzeri girişimler ile resmi görevlilerimiz hariç kimseye itibar edilmemesini önemle rica ederiz” denildi.
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