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Ankara Haberleri: Endişe etmeyin yardımlar sürecek

ANKARA HABERLERİ

Endişe etmeyin yardımlar sürecek

Hürriyet Haber
02.04.2020 - 09:52 |Son Güncelleme :

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘6 Milyon Tek Yürek’ adıyla başlattıkları bağış kampanyasına katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar için açılan banka hesaplarının İç İşleri Bakanlığı’nın genelgesi nedeniyle bloke edildiğini hatırlattı ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kimse endişe etmesin. Planladığımız yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız” dedi.

Hürriyet Haber

“0312 666 60 06” numaralı telefondan psikolojik destek hizmeti de başlatan Büyükşehir Belediyesi, gıda yardımı adı altında vatandaşları arayarak kimlik bilgilerini isteyen art niyetli kişilere karşı da uyardı. Uyarıda, “Belediyemizin faaliyetleri yalnızca resmi iletişim kanallarımızdan duyurulmaktadır. Bu ve benzeri girişimler ile resmi görevlilerimiz hariç kimseye itibar edilmemesini önemle rica ederiz” denildi.

Endişe etmeyin yardımlar sürecek

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Endişe etmeyin yardımlar sürecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Nisan 2020 tarihinde saat 09 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Endişe etmeyin yardımlar sürecek haberi güncellenecektir.

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