Endişe etmeyin yardımlar sürecek

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘6 Milyon Tek Yürek’ adıyla başlattıkları bağış kampanyasına katkıda bulunmak isteyen vatandaşlar için açılan banka hesaplarının İç İşleri Bakanlığı’nın genelgesi nedeniyle bloke edildiğini hatırlattı ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kimse endişe etmesin. Planladığımız yardımlara devam edeceğiz. Kimseyi aç ve açıkta bırakmayacağız” dedi.

Hürriyet Haber