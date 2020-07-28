En kısa sürede faaliyete geçmeli

Park, sahip olduğu 17 lunapark treni ile dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük tema parkı. AnkaPark’a Ankaralılar olarak sahip çıkalım” dedi. Tema parkın hizmete açılmasının Ankara’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ve kent turizmine büyük bir canlılık katacağını belirten Ceylan, “AnkaPark’ın yerli ve yabancı turistlerin gözde yeri olacağını düşünüyorum. Yapılan yatırımlar heba olmaması, bu güzel eserin en kısa sürede faaliyete geçmesi gerek. El birliği ile AnkaPark’ı canlandırmalıyız” diye konuştu.







