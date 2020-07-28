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Ankara Haberleri: En kısa sürede faaliyete geçmeli

ANKARA HABERLERİ

En kısa sürede faaliyete geçmeli

Hürriyet Haber
28.07.2020 - 17:27 |Son Güncelleme :

AnkaPark’ın en kısa sürede faaliyete geçmesi gerektiğini belirten AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, “1,3 milyon metrekare alan üzerine kuru olan ve 12 farklı tematik bölümden oluşan parkta 2 bin 117 eğlence ünitesi yer alıyor.

Hürriyet Haber

Park, sahip olduğu 17 lunapark treni ile dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyük tema parkı. AnkaPark’a Ankaralılar olarak sahip çıkalım” dedi. Tema parkın hizmete açılmasının Ankara’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını ve kent turizmine büyük bir canlılık katacağını belirten Ceylan, “AnkaPark’ın yerli ve yabancı turistlerin gözde yeri olacağını düşünüyorum. Yapılan yatırımlar heba olmaması, bu güzel eserin en kısa sürede faaliyete geçmesi gerek. El birliği ile AnkaPark’ı canlandırmalıyız” diye konuştu.

En kısa sürede faaliyete geçmeli

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden En kısa sürede faaliyete geçmeli hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 17 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça En kısa sürede faaliyete geçmeli haberi güncellenecektir.

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