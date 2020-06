Bugün 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü.... Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin hafifletilmesiyle başlayan kontrollü normalleşme sürecinde, toplu kullanım alanlarına yeniden dönen vatandaşlar güvenli bir ulaşım modeli arayışına başladı. Sosyal mesafenin uygulanmaya devam edeceği bu dönemin yaz mevsimine denk gelmesiyle, bireysel ulaşım sağlayan bisikletlere olan ilginin artması bekleniyor. Türkiye’den önce normalleşme dönemine giren birçok ülke, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) bulaş riskini ve hava kirliliğini önlemek için yaptığı tavsiye doğrultusunda bisiklet ve elektrikli scooter gibi ulaşım araçlarına yönelmeye başladı. Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi üyeleri ‘3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nde, toplu ulaşımdaki risklere karşı bisikletin en güvenilir alternatif olduğuna dikkat çekerek, “Yıllar önce yapılması gereken bu proje şu anda toplum sağlığı için vazgeçilmez olmuştur, projenin tamamlanarak bisiklet yollarının zaman kaybetmeden genişletilmesi gerekiyor” çağrısı yaptı. Hürriyet Ankara’ya konuşan Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği (ABİDOSD) Başkanı Murat Yumrutaş şunları söyledi:

GÜVENLE PEDALLAYACAĞI YOL YOK

“Şu anda şehirde bir yerden diğerine ulaşmak isteyen bir bisikletlinin, güvenli seyahat edebileceği bir bisiklet yolu yok. Yıllarca bisiklet kullanmayıp bu süreçte riskten uzak olmak için bisiklete geçmek isteyenler özellikle büyük tehlike yaşayacaktır. Bisiklet yollarının eklenmesi, araçların şehir içindeki hızlarının düşürülmesi, şehir içinde insanların sosyal mesafeyi koruyarak daha güvenli olmasını sağlayacaktır. “Bisiklet, yaşadığımız bu sürecin etkisiyle toplum sağlığı açısından vazgeçilmez bir ulaşım aracı haline geldi. Diğer araçlara kıyasla basit, uygun fiyatlı, güvenilir, temiz ve çevreye uygun, sürdürülebilir bir ulaşım aracıdır. Bisiklet sürdürülebilir ulaşımın en önemli sembolüdür. Birey sağlığından başlayarak, toplumsal sağlığın artırılmasına yardımcı olur.

GECİKİLEN HER GÜN BİR KAYIPTIR

Bu doğrultuda Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin başlamış olduğu bisiklet yolu projesini bir an önce tamamlamasını, yıllardır Ankara’da bisiklet yollarını dört gözle bekleyen bisikletlilerin bu taleplerine bir an evvel cevap verilmesini bekliyoruz. Ankara’mızın yıllar öncesinde yapılmış olması gereken bisiklet yollarında, gecikilen her gün bir kayıptır.

Birinci etabı devam etmekte olan çalışmaların bir an önce tamamlanmasını Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ego Genel Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mansur Yavaş’tan bekliyoruz. Konuyla ilgili her türlü desteği sağlamayı hazırız. Bisikletin ve bisiklet yollarının gerekli olup olmadığını tartışmak, akıl ve mantıktan uzak bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.”

TOPLAM 53.6 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU PLANLANIYOR







Ankara Büyükşehir Belediyesi Bisiklet Yolu Projesi’nin birinci etabında ilk kazmayı 26 Şubat Çarşamba günü vurmuştu. Toplam 53.6 kilometre uzunluğa sahip olacak Bisiklet Yolu Projesi’nin güzergâhında 10 üniversite kampüsü, 2 sanayi bölgesi, 30’un üzerinde kamu kuruluşu, 40’ın üzerinde okul ve spor kompleksi, hastaneler, alışveriş merkezleri ve birçok yeşil alan bulunuyor. Toplam 410 bin kişinin ikamet ettiği bisiklet yolu güzergâhında 109 bin genç nüfus yaşarken, güzergâh üzerinde yer alan kampüslerde ise 322 bin öğrenci eğitim görüyor. İlk etap inşaatının bitirilmesinin ardından 1 yıl içinde tamamlanması hedeflenen 50.1 kilometrelik kalan güzergâhın; teknik çizim, etüt, analiz ve mühendislik, yapısal ve bitkisel peyzajına yönelik projelendirme çalışmaları hızlandırılacak.

BUGÜN BİSİKLET ŞENLİĞİ VAR

Ankaralı bisikletliler ‘3 haziran Dünya Bisiklet Günü’nü ‘Bisiklet Şenliği’ ile kutlayacak. Maskesini takan bisikletliler fiziksel mesafesini koruyarak bir yandan pedallayacak, bir yandan da çeşitli etkinliklerle farkındalık yaratmaya çalışacak. Bisiklet Şenliği’nin programı şöyle:

14:00 Kurtuluş Parkı Buluşma, bisiklet eğitimi teori ve pratik bisiklet yarışmaları.

16:00 Kurtuluş Parkı’ndan Anıt Park’a geçiş.

17:00 Anıtpark’ta basın açıklaması. Bisiklet eğitimi teori ve pratik bisiklet yarışmaları.