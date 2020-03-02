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Ankara Haberleri: Eğitim ve staj için protokol imzalandı

ANKARA HABERLERİ

Eğitim ve staj için protokol imzalandı

Hürriyet Haber
02.03.2020 - 09:13 |Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası (ATO) ve Başkent Üniversitesi arasında, lisans üstü eğitim ile yaz dönemi stajı konularında iş birliğini öngören protokol imzalandı.

Hürriyet Haber

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Lisansüstü Eğitim-Öğretim" ve "Öğrenci Yaz Dönemi Stajı İş Birliği" konularında iki ayrı protokole, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ile Başkent Üniversitesi Rektörü Ali Haberal imza koydu. Lisansüstü Eğitim-Öğretim İş Birliği Protokolü’ne göre, ATO personeli ya da organ üyeleri Başkent Üniversitesi’nde indirimli olarak tezli ya da tezsiz yüksek lisans ve doktora ile uzaktan öğretim yüksek lisans programlarına katılabilecek. Öğrenci Yaz Dönemi Stajı İş Birliği Protokolü’ne göre ise Başkent Üniversitesi’ne bağlı İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Ticari Bilimler ve Hukuk Fakültesi lisans programlarına kayıtlı öğrenciler, stajlarını yaz dönemlerinde odada üç dönem halinde yapabilecek.
İki kurum arasında 22 Ocak'ta daha genel çerçeveli bir protokol imzalandığını anımsatan Baran, ATO yönetimi olarak çalışanların ve organ üyelerinin gelişimine katkı sağlamak istediklerini söyledi. Haberal da üniversite, sanayi ve sektör iş birliği olmadan projelerin hayata geçirilmesinin çok zor olduğuna işaret ederek, ATO ile imzalanan protokolün bu konuda önemli katkılar sağlayacağını aktardı.

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