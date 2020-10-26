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Ankara Haberleri: Dolu dolu tren rotası

ANKARA HABERLERİ

Dolu dolu tren rotası

AA-İHA
26.10.2020 - 23:02 |Son Güncelleme :

Karaelmas Ekspresi önünde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, hattı tekrar canlandırmak istediklerini belirtti ve “Amacımız, Ankara’dan çıktıktan sonra Zonguldak’a kadar varacak olan dolu dolu bir tren rotasını yaza kadar hazırlayıp hayata geçirmek” dedi.

AA-İHA

Kalecik Kütüphanesi ve Kültür Merkezi açılışının ardından Karaelmas Ekspresi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hedefimiz turizmi hem 12 aya hem de Türkiye'nin 81 vilayetine yaymak” açıklamasında bulundu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’yla birlikte turizm seferlerinin sayısını arttırma kararı aldıklarını belirten Bakan Ersoy, “Ankara’yı hub (Taşımacılıkta yolcuların ve kargoların taşıtlar ya da değişik taşımacılık uygulamaları arasında geçiş yaptığı yerlere verilen isim) yaparak birçok noktaya turizm tren rotalarını yaymak istiyoruz. Hedefimiz ilk etapta 5 rotayı oluşturmak” dedi. Doğu Ekspresi'nin başarılı sonuçlar elde ettiğine değinen Ersoy, şunları söyledi:

CANLANDIRMAK İSTİYORUZ

“Eskiden de hayatta olan Karaelmas hattını yeniden canlandırmak için bu tren yolculuğunu gerçekleştiriyoruz. Amacımız; Ankara'dan çıktıktan sonra Kalecik, Çankırı, Çerkeş, Eskipazar, Karabük, Safranbolu ve Zonguldak'a kadar varacak olan dolu dolu bir tren rotasını, pandemi sonrasında inşallah hızlı bir şekilde, yaza kadar hazırlayıp hayata geçirmek. Bu geziyi bunun için yapıyoruz. Karaelmas Ekspresini de aynı Doğu Ekspresi gibi hem yerli turizme hem de yabancı turizme hitap edecek çalışmaları başlattık. Turizm Geliştirme Ajansı sayesinde yeni bir organizasyona başlandı. Bu bağlamda şehirlerin uzmanları atandı. Herkesin sahip olduğu turizm potansiyelinin farkındalığını yaratıp, tanıtımını yaparak turizm pastasından pay almasını sağlamaya çalışıyoruz.”

Dolu dolu tren rotası

Bakan Ersoy, 2010 yılında seferleri durdurulan Karaelmas Ekspresi'nin yeniden faaliyet gösterebileceğini söyledi.

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