Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Dolmuşta yüzde 90 azalma

Ankara Haberleri: Dolmuşta yüzde 90 azalma

ANKARA HABERLERİ

Dolmuşta yüzde 90 azalma

Doğahan GİRİTLİOĞLU
28.03.2020 - 23:33 |Son Güncelleme :

Ankaralıların ‘Evde kal’ çağrısına uymaya başlamasıyla dolmuşlarda da yolcu sayısı azaldı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Dolmuş seferleri, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda en fazla 7 kişiyle ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilmeye başlandı. Dakikalarca duraklarında yolcu bekleyen dolmuşlar, 7 yolcuya bile ulaşamadan seferlerini tamamlıyor. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacı Bekir Gani, koronavirüs uyarılarının ardından yolcu sayılarının bir önceki aya göre yüzde 90 azaldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Araçların tamamı gün aşırı Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte ediliyor. Son duraklardaki şoförlerin veya yolcuların oturabileceği yerler de temizleniyor. Akşamları şoförlerimiz ciddi bir özen göstererek araçları yıkatıyor. Günlük yapılan bu çalışmaları biz de denetliyoruz. Hijyen konusunda hiç bir eksiğimiz yok. Her halükarda yolcu sayımızın yarısını alabiliyoruz. Esnaf sadece akaryakıtını doldurabiliyor, para kazanamıyor şu an. Salgın hastalıktan korunmak için yarı kapasiteyle çalışmamız doğru bir karar. Vardiyalı çalışıyorlar zaten, herkes de gelmiyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı zaruri durumu oldukça uyarıp almamaya çalışıyoruz.” 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dolmuşta yüzde 90 azalma hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Mart 2020 tarihinde saat 23 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dolmuşta yüzde 90 azalma haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Sahte hesaplarla başı dertte

Sahte hesaplarla başı dertte

Şirindere artık temiz

Şirindere artık temiz

Çalışma daha da sürat kazanacak

Çalışma daha da sürat kazanacak

Pazarlar 19.00’a kadar açık olacak

Pazarlar 19.00’a kadar açık olacak

Koronavirüs efsaneleri ve gerçekler

Koronavirüs efsaneleri ve gerçekler

İş yerini açamayana destek sağlayacağız

İş yerini açamayana destek sağlayacağız

Süreç uzayabilir duruma bakacağız

Süreç uzayabilir duruma bakacağız

#evdekalformdakal

#evdekalformdakal

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

29 Mart 2020, Pazar
  • İmsak
    05:05
  • Güneş
    06:30
  • Öğle
    12:58
  • İkindi
    16:30
  • Akşam
    19:16
  • Yatsı
    20:36
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.