Dolmuşta yüzde 90 azalma

Dolmuş seferleri, İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda en fazla 7 kişiyle ve sosyal mesafe kuralına uyularak gerçekleştirilmeye başlandı. Dakikalarca duraklarında yolcu bekleyen dolmuşlar, 7 yolcuya bile ulaşamadan seferlerini tamamlıyor. Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacı Bekir Gani, koronavirüs uyarılarının ardından yolcu sayılarının bir önceki aya göre yüzde 90 azaldığına dikkat çekerek şunları söyledi: “Araçların tamamı gün aşırı Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte ediliyor. Son duraklardaki şoförlerin veya yolcuların oturabileceği yerler de temizleniyor. Akşamları şoförlerimiz ciddi bir özen göstererek araçları yıkatıyor. Günlük yapılan bu çalışmaları biz de denetliyoruz. Hijyen konusunda hiç bir eksiğimiz yok. Her halükarda yolcu sayımızın yarısını alabiliyoruz. Esnaf sadece akaryakıtını doldurabiliyor, para kazanamıyor şu an. Salgın hastalıktan korunmak için yarı kapasiteyle çalışmamız doğru bir karar. Vardiyalı çalışıyorlar zaten, herkes de gelmiyor. 65 yaş üstü vatandaşlarımızı zaruri durumu oldukça uyarıp almamaya çalışıyoruz.”