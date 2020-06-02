Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Devlet işleyişine göre devam ettirilmiştir

Ankara Haberleri: Devlet işleyişine göre devam ettirilmiştir

ANKARA HABERLERİ

Devlet işleyişine göre devam ettirilmiştir

Hürriyet Haber
02.06.2020 - 17:25 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ABB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan’ın Sincan OSB-Yenikent arasında yol genişletme çalışmalarıyla ilgili “Bir yol için kaç kere neşter vuracaksınız?” eleştirisine “Her şey devlet işleyişine göre devam ettirilmiştir” cevabını verdi. ABB’den yapılan yazılı açıklamada süreçle ilgili özetle şu bilgiler yer aldı:

Hürriyet Haber

YAZIŞMA YAPILDI, ONAY SÜRECİ YAŞANDI

Devlet işleyişine göre devam ettirilmiştir
“Belediyemizin 2019 ekim ayında geçen resmi basın bülteninde, Yenikent yol genişletme çalışmaları ile ilgili olarak ‘İlk etapta kazı-dolgu çalışmalarına başlayacağız ve aşama aşama yolu tamamlayıp, trafik yoğunluğu açısından sorunlu bir bölgeyi daha rahatmış olacağız’ açıklaması yer almış, ilk etap çalışması da o dönemde tamamlanmıştır. Ancak devlet kurumları arasında, bir çalışma yapılırken bazı onay süreçleri gerekmektedir. Bunun dışında teknik açıdan bazı planlamaların yapılarak mevsimsel şartların uygun olduğu dönemde işlere başlanması mecburidir. Şu anki çalışmaların yapıldığı aşamalar için bu süreçte gerekli yazışmalar yapılmış, devlet kurumları arasında karşılıklı onay süreçleri yaşanmıştır. Artık ‘yaptım, oldu’ dönemi bitmiş, her şey devlet işleyişine göre devam ettirilmiştir.

DİLEDİĞİ TARİHLERİ BİZE İLETEBİLİR

Okulların kapalı olduğu, şehirlerarası seyahat izninin çıkması ile nüfusun azaldığı ve Fen İşleri adına en uygun mevsim şartlarına gelindiği bu yaz günlerinde dahi çalışılmasına karşı çıkmayı; bundan siyasi çıkarım yapmayı matah bulan sayın Ilıkan’ın gönlü olsun diye, dilediği tarihleri bize iletmesi halinde çalışmalarımızı o tarihlerde yapmayı değerlendireceğimizi bildiririz. Sayın Ilıkan’a Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hummalı çalışmalarını nöbet tutarak izlemek yerine milletin parasının, yetimin hakkının, garip gurebanın ahının dibinden ayrılmamasını, bunu gece gündüz takip etmesini tavsiye ediyoruz. Zira belediyemizin yaptığı tüm çalışmalara şeffaf bir biçimde ulaşmaya devam edecek ortamı sağlamaya devam edeceğiz.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Devlet işleyişine göre devam ettirilmiştir hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Haziran 2020 tarihinde saat 17 25’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Devlet işleyişine göre devam ettirilmiştir haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Hijyen paketi hediye etti

Hijyen paketi hediye etti

Kaç kez neşter vuracaksınız

Kaç kez neşter vuracaksınız

4 bin kutu süt dağıtıldı

4 bin kutu süt dağıtıldı

Bir köyde karantina

Bir köyde karantina

AŞTİ’den ilk gün 600 sefer

AŞTİ’den ilk gün 600 sefer

Cezayla başladılar düzenleme istediler

Cezayla başladılar düzenleme istediler

Normalleşme yoğunluğu

Normalleşme yoğunluğu

Tesiste korunduk sahada endişeliyiz

Tesiste korunduk sahada endişeliyiz

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

03 Haziran 2020, Çarşamba
  • İmsak
    03:22
  • Güneş
    05:14
  • Öğle
    12:52
  • İkindi
    16:49
  • Akşam
    20:19
  • Yatsı
    22:03
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.