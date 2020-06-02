YAZIŞMA YAPILDI, ONAY SÜRECİ YAŞANDI





“Belediyemizin 2019 ekim ayında geçen resmi basın bülteninde, Yenikent yol genişletme çalışmaları ile ilgili olarak ‘İlk etapta kazı-dolgu çalışmalarına başlayacağız ve aşama aşama yolu tamamlayıp, trafik yoğunluğu açısından sorunlu bir bölgeyi daha rahatmış olacağız’ açıklaması yer almış, ilk etap çalışması da o dönemde tamamlanmıştır. Ancak devlet kurumları arasında, bir çalışma yapılırken bazı onay süreçleri gerekmektedir. Bunun dışında teknik açıdan bazı planlamaların yapılarak mevsimsel şartların uygun olduğu dönemde işlere başlanması mecburidir. Şu anki çalışmaların yapıldığı aşamalar için bu süreçte gerekli yazışmalar yapılmış, devlet kurumları arasında karşılıklı onay süreçleri yaşanmıştır. Artık ‘yaptım, oldu’ dönemi bitmiş, her şey devlet işleyişine göre devam ettirilmiştir.

DİLEDİĞİ TARİHLERİ BİZE İLETEBİLİR

Okulların kapalı olduğu, şehirlerarası seyahat izninin çıkması ile nüfusun azaldığı ve Fen İşleri adına en uygun mevsim şartlarına gelindiği bu yaz günlerinde dahi çalışılmasına karşı çıkmayı; bundan siyasi çıkarım yapmayı matah bulan sayın Ilıkan’ın gönlü olsun diye, dilediği tarihleri bize iletmesi halinde çalışmalarımızı o tarihlerde yapmayı değerlendireceğimizi bildiririz. Sayın Ilıkan’a Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hummalı çalışmalarını nöbet tutarak izlemek yerine milletin parasının, yetimin hakkının, garip gurebanın ahının dibinden ayrılmamasını, bunu gece gündüz takip etmesini tavsiye ediyoruz. Zira belediyemizin yaptığı tüm çalışmalara şeffaf bir biçimde ulaşmaya devam edecek ortamı sağlamaya devam edeceğiz.”