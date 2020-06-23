Depodalarki malzemeler birimlerle paylaşılacak

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile EGO ve ASKİ Genel Müdürlüklerinin depolarında bulunan malzemeler, ihtiyacı olan birimlerle paylaşılacak. Yıllardır depolarda bekleyen temizlik malzemesinden araca, kıyafetten iş makinesine kadar çok sayıdaki malzeme, bundan sonra dışarıdan alınmayarak tasarruf sağlanacak. Depolardaki malzemelerin ihtiyacı olan birimlere transferi konusunda tespit çalışması yaptıklarını belirten Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanları ve belediyenin diğer birim yetkilileriyle bir toplantı düzenledi. Ünsal, “Neticede bu kaynaklar hepimizin kaynağı, depolarda yıllarca kullanılmayan malzemeler var. Bunları kullanıma sunalım, ihtiyaçları karşılamaya sunalım istiyoruz” dedi.