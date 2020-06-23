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Ankara Haberleri: Depodalarki malzemeler birimlerle paylaşılacak

ANKARA HABERLERİ

Depodalarki malzemeler birimlerle paylaşılacak

Hürriyet Haber
23.06.2020 - 23:52 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, kaynakların etkin ve verimli kullanabilmesine yönelik bir çalışma başlattı.

Hürriyet Haber

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ile EGO ve ASKİ Genel Müdürlüklerinin depolarında bulunan malzemeler, ihtiyacı olan birimlerle paylaşılacak. Yıllardır depolarda bekleyen temizlik malzemesinden araca, kıyafetten iş makinesine kadar çok sayıdaki malzeme, bundan sonra dışarıdan alınmayarak tasarruf sağlanacak. Depolardaki malzemelerin ihtiyacı olan birimlere transferi konusunda tespit çalışması yaptıklarını belirten Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanları ve belediyenin diğer birim yetkilileriyle bir toplantı düzenledi. Ünsal, “Neticede bu kaynaklar hepimizin kaynağı, depolarda yıllarca kullanılmayan malzemeler var. Bunları kullanıma sunalım, ihtiyaçları karşılamaya sunalım istiyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Depodalarki malzemeler birimlerle paylaşılacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Haziran 2020 tarihinde saat 23 52’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Depodalarki malzemeler birimlerle paylaşılacak haberi güncellenecektir.

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