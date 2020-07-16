Fetullahçı Terör Örgütü’nün(FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminin dördüncü yılı nedeniyle düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında vatandaşlar sabaha kadar ‘demokrasi nöbeti’ tuttu. Ankara Valiliği ile Altındağ Belediyesi’nin, 1. TBMM ve Kızılay Meydanı’nda düzenledikleri etkinliklere, şehit aileleri de davet edildi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programlarda, 15 Temmuz darbe girişimine karşı direnen emniyet güçleri ve vatandaşların görüntülerinin yer aldığı fotoğraf sergisi de açıldı.

ANKARALILARA MİNNETTARIZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Kızılay Meydanı’nda demokrasi nöbetinde bulunan vatandaşları ziyaret etti. Bakan Soylu, “Biz milletimize minnettarız. Allah sizden razı olsun. Ankara’ya ve Ankaralılara minnettarız. Neden biliyor musunuz? Demokrasiyi, TBMM’yi, Ankara ve Ankaralılar Gazi Meclisi’mizin namusunu kurtardığı için onu koruduğu için minnettarız. Canı pahasına Genelkurmay Başkanlığı’nın önünde, içinde kahramanlıklarını ortaya koydukları için minnettarız. Kahramankazan’da o uçakların, helikopterlerin kalkıp milleti acımasızca öldürmelerini engellemeye çalıştıkları için minnettarız” diye konuştu.

ULUS’TA MEHTERAN MARŞLARI

Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ulus’taki Atatürk Anıtı önünde konser verdi. Yaklaşık bir saat süren etkinlik boyunca Jandarma Mehteran Birliği’nin seslendirdiği marş ve eserlere, vatandaşlar da eşlik etti.

BİRLİK VE BERABERLİĞİ KİMSE SARSAMAYACAK

Altındağ’da da şehit aileleri ve vatandaşlar Ulus’ta bulunan 1. TBMM binasında demokrasi nöbeti tuttu. Nöbete katılan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Demokrasimizin temelleri burada atıldı. O temeli sarsmaya kimsenin gücü yetmeyecek, milli birlik ve beraberliğimizi kimse sarsamayacak” dedi.

MİLLETİMİZ VAZİFEYİ YERİNE GETİRMİŞTİR

15 Temmuz şehitleri, Keçiören 15 Temmuz Şehitler Anıtı’ndaki programda anıldı. Gazilerle birlikte asker selamı veren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “15 Temmuz’da da Türk milleti vazifesini yerine getirerek, şehit ve gazilerimiz nerede bir saldırı varsa oraya koşarak ülkesini ve milletini müdafaa etmiştir” ifadesini kullandı.

EŞİNE AZ RASTLANIR BİR DESTAN

Mamak’ta, 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde anma programı düzenlendi ve demokrasi nöbeti tutuldu. Mamak Belediye Başkanı Başkan Murat Köse, “15 Temmuz, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı verilen destansı kahramanlık mücadelesidir. O gece eşine az rastlanır bir destana imza atıldı” diye konuştu.

TANKLARLA TOPLARLA MİLLETİ SİNDİREMEZLER

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Lale Meydanı’nda düzenlenen programda konuşan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, “Bu millet asil bir millet; tanklarla, toplarla bu milleti sindiremezler. Büyük Türkiye yolculuğundan bizleri kimse geri koyamaz” dedi.

HAİN EMELLERE ‘DUR’ DEDİNİZ

Hain darbe girişimine karşı direnişin sembol yerlerinden biri olan Kahramankazan’daki programda konuşan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Milletimiz için şer emel besleyenlerin bu hain emellerine sizler ‘dur’ dediniz” dedi.

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