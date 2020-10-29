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Ankara Haberleri: Çubuk-1 Barajı bugün açılıyor

ANKARA HABERLERİ

Çubuk-1 Barajı bugün açılıyor

Fatih TEKECİ
29.10.2020 - 01:13 |Son Güncelleme :

ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün açılışı yapılacak olan Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı ile ilgili, “Yaz kış açık olacak ve Ankara halkı rahatlıkla gelebilecek” dedi.

Fatih TEKECİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda dün gazetecilerle yürüyüş yaptı, yenileme çalışmalarını anlattı ve soruları yanıtladı. Bugün açılışı yapılacak olan Çubuk-1 Barajı’nın, ‘Cumhuriyet’in değerleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu’ vurgulayan Başkan Yavaş, “Burası unutulmuş bir noktaydı” dedi. Yavaş, özetle şunları söyledi:

Çubuk-1 Barajı bugün açılıyor

CUMHURBAŞKANI’NDAN DESTEK İSTEDİK

“Burası unutulmuş bir noktaydı. Bir an evvel hem Cumhuriyet’in ilk barajı olması hem de Atatürk döneminde yapılmış olması nedeniyle burada çalışmaya başladık. Derenin içerisi çamur doluydu. 2019 yılının altınca ayında dip çamuru temizleme ve arazi çalışmalarını başlattık. Burada atık problemi var, iki köyün atığını ortadan kaldırdık. Hayvancılık yapan 400 tesis var, atıkları tehlike arz ediyordu. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede burayı tekrar rekreasyon alanı yaptığımızı ve kendisinden destek istediğimizi belirtmiştik. Çevre Bakanı’na da aynı talebi ilettik. Atık işi ortadan kalktıktan sonra Cumhuriyet’in ilk zamanında açılmış baraj gibi buralar suyla doldurulacaktır. Burası yaz kış açık olacak ve Ankara halkı rahatlıkla gelebilecek.”

Çubuk-1 Barajı bugün açılıyor

Atatürk Heykeli, ANFA Sanat Atölyesi’nde yapıldı.

Çubuk-1 Barajı bugün açılıyor

NELER YAPILDI

Atatürk Evi’nin müzeye dönüştürülmesinin yanı sıra ABB’nin Çubuk-1 Barajı’nda yaptığı diğer çalışmalar şöyle: “Bayrak tepesi, seyir tepe, kitabeli kapı, doğa yürüyüş yolu, teras kafe, bent üstü gezinti yolu, tek yürek etkinlik alanı, bisiklet yolu, piknik alanı, spor sahası, çınaraltı dinlenme alanı, sera, çocuk oyun alanı, mescit, otoparklar, tuvaletler.”

BÜYÜKELÇİLERE DAVET

Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanı’nı gazetecilerin ardından büyükelçi ve yabancı misyon şefleriyle de gezen ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Bundan sonra buranın, Ankara’da yaşayan siz değerli diplomatların ve ailelerinizin sık sık gelerek hoş bir zaman geçireceği bir mekân olacağına yürekten inanıyorum” dedi.

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