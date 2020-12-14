Çoktan seçmeli levha sorusu

Ankara Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsle mücadelenin yanı sıra asayiş ve diğer uygulamalarıyla da hem vatandaşların güvenliğini sağlamaya hem de uyarmaya devam ediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden de sık sık trafik kuralları, kaçakçılıkla ve hırsızlıkla mücadele, asayiş uygulamaları konularında bilgilendirici paylaşımlarda bulunan Ankara Emniyeti, son olarak trafik levha ve işaretleri hakkında farkındalık oluşturmak için Twitter’da bir anket düzenledi. Ankara Emniyeti’nin Twitter hesabından önceki gün bir ‘gevşek şev’ levhası görseli paylaşılarak, vatandaşlara “Seyir halinde karşımıza sıklıkla çıkan bu trafik levhasının anlamını biliyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Vatandaşın bilgisini ölçmek amacıyla yapılan anketin cevap kısmında ise ‘gevşek şev’, ‘gevşek malzemeli zemin’ ve ‘düşük banket’ şıklarına yer verildi. Ayrıca paylaşımda vatandaşlar, “Düzenli bir trafik akışını sağlamanın en önemli noktası trafik işaretlerine uymaktan geçer” sözleriyle de uyarıldı.







