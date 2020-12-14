Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Çoktan seçmeli levha sorusu

Ankara Haberleri: Çoktan seçmeli levha sorusu

ANKARA HABERLERİ

Çoktan seçmeli levha sorusu

Sedat CENİKLİ
14.12.2020 - 00:38 | Son Güncelleme :

Ankara Emniyeti, sosyal medyada düzenlediği ‘levha anketi’ ile hem trafik kurallarına dikkat çekti hem de vatandaşları uyardı.

Sedat CENİKLİ

Ankara Emniyet Müdürlüğü, koronavirüsle mücadelenin yanı sıra asayiş ve diğer uygulamalarıyla da hem vatandaşların güvenliğini sağlamaya hem de uyarmaya devam ediyor. Sosyal medya hesapları üzerinden de sık sık trafik kuralları, kaçakçılıkla ve hırsızlıkla mücadele, asayiş uygulamaları konularında bilgilendirici paylaşımlarda bulunan Ankara Emniyeti, son olarak trafik levha ve işaretleri hakkında farkındalık oluşturmak için Twitter’da bir anket düzenledi. Ankara Emniyeti’nin Twitter hesabından önceki gün bir ‘gevşek şev’ levhası görseli paylaşılarak, vatandaşlara “Seyir halinde karşımıza sıklıkla çıkan bu trafik levhasının anlamını biliyor musunuz?” sorusu yöneltildi. Vatandaşın bilgisini ölçmek amacıyla yapılan anketin cevap kısmında ise ‘gevşek şev’, ‘gevşek malzemeli zemin’ ve ‘düşük banket’ şıklarına yer verildi. Ayrıca paylaşımda vatandaşlar, “Düzenli bir trafik akışını sağlamanın en önemli noktası trafik işaretlerine uymaktan geçer” sözleriyle de uyarıldı.

Çoktan seçmeli levha sorusu

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çoktan seçmeli levha sorusu hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Aralık 2020 tarihinde saat 00 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çoktan seçmeli levha sorusu haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

‘Muhtarlardan teşekkür imzası alındı’ iddiası

‘Muhtarlardan teşekkür imzası alındı’ iddiası

Ekmek ve çörek artık tescilli

Ekmek ve çörek artık tescilli

Pandemi ve turizm forumda ele alındı

Pandemi ve turizm forumda ele alındı

Can dostlara kuduz aşısı

Can dostlara kuduz aşısı

Elmadağ ve Kahramankazan da Ankarakart’lı yolculuk yapacak

Elmadağ ve Kahramankazan da Ankarakart’lı yolculuk yapacak

Eksik Gençler Doğu seferinde

Eksik Gençler Doğu seferinde

Suç örgütünü polis çökertti

Suç örgütünü polis çökertti

Uygulama noktasına daldı

Uygulama noktasına daldı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

14 Aralık 2020, Pazartesi
  • İmsak
    06:24
  • Güneş
    07:55
  • Öğle
    12:48
  • İkindi
    15:10
  • Akşam
    17:31
  • Yatsı
    18:56
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.