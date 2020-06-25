Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yatay mimariye uygun olarak hayata geçirilen dönüşüm projesinin adının Altın Şehir olarak değiştirildiğini ifade etti. Başkan Balcı, “Bölgeyi baştan aşağı değiştireceğimizi söylemiştik. Burada hak sahipleri büyük sıkıntılar yaşamıştı, değişimi sabırsızlıkla bekliyorlardı. Bölgede fiziki değişim için çalışmalarımız sürerken, daha kalıcı bir değişim için de adım attık. Bölgenin ismini değiştirme kararı aldık. Cinderesi bundan böyle ‘Altın Şehir’ ismini taşıyacak” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi’nin beraber çalışma yürüttüğü Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan bölgede 451 konut inşa ediliyor.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Cinderesi artık Altın Şehir hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Haziran 2020 tarihinde saat 01 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Cinderesi artık Altın Şehir haberi güncellenecektir.