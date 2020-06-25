Cinderesi artık Altın Şehir

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yatay mimariye uygun olarak hayata geçirilen dönüşüm projesinin adının Altın Şehir olarak değiştirildiğini ifade etti. Başkan Balcı, “Bölgeyi baştan aşağı değiştireceğimizi söylemiştik. Burada hak sahipleri büyük sıkıntılar yaşamıştı, değişimi sabırsızlıkla bekliyorlardı. Bölgede fiziki değişim için çalışmalarımız sürerken, daha kalıcı bir değişim için de adım attık. Bölgenin ismini değiştirme kararı aldık. Cinderesi bundan böyle ‘Altın Şehir’ ismini taşıyacak” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Altındağ Belediyesi’nin beraber çalışma yürüttüğü Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan bölgede 451 konut inşa ediliyor.







