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Ankara Haberleri: Cezayla başladılar düzenleme istediler

ANKARA HABERLERİ

Cezayla başladılar düzenleme istediler

Murat YILMAZ
02.06.2020 - 09:37 |Son Güncelleme :

Ankara Valiliği’nin ‘Yolcu oturma kapasitesinin azami yüzde 50’si kadar oturarak, yüzde 25’i kadar ayakta yolcu taşınabilmesi’ne ilişkin genelgesi nedeniyle dün başlayan normalleşme döneminde yolcu sayısını aşan özel halk otobüslerine (ÖHO) idari para cezası uygulandığını belirten Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara, “Ankara Valiliği’nden toplam kapasitenin yüzde 50’sinin uygulanmasını istiyoruz” dedi. Uygulama nedeniyle yolcuların da mağdur olduklarına dikkat çeken Kara şunları söyledi:

Murat YILMAZ

BİRÇOK ARACA CEZA KESİLDİ

Cezayla başladılar düzenleme istediler

“17 Mayıs tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan, Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri genelgesi kapsamında 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında, yolcu taşıma kapasiteleri açıkça belirlendi. Dün tam kapasite hizmet vermeye başlayan özel halk otobüslerimizde, yüzde 25 kriterinin yer aldığı Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 12 Nisan tarihli karara uygun olarak yolcu taşınması yapılmadığından dolayı birçok araç sürücümüze idari para cezası uygulandı. Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin’den bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye uygun olarak toplam kapasitenin yüzde 50’si olarak uygulanması için ilgili birimlere talimat vermesini istemekteyiz.

Cezayla başladılar düzenleme istediler

YÜZDE 50 OLARAK UYGULANSIN

Ankara Valiliği’nden toplam kapasitenin yüzde 50’sinin uygulanmasını istiyoruz. Sınırlı otobüs sayımız ile sefer sayısı artışı yapsak dahi, belirlenen yolcu taşıma sayısıyla hemşehrilerimize yeterli hizmet vermekte zorlanmaktayız. Bizim mevcut araçlarımız 71 ayakta 28 oturarak hizmet veriyor, biz bu toplam kapasitenin yüzde 50’si şeklinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun taşımaya devam etmek istiyoruz. Yüzde 25 kriterinin uygulanmasıyla vatandaşlarımız da mağdur oluyor, otobüsler yolcu alamıyor, alsalar ceza kesiliyor. Acil çözüm bekliyoruz. Daha önce otobüslerimizin yüzde 30’u çalışmazken normalleşme ile birlikte şu anda tüm otobüslerimizle hizmet veriyoruz.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Cezayla başladılar düzenleme istediler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Haziran 2020 tarihinde saat 09 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Cezayla başladılar düzenleme istediler haberi güncellenecektir.

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