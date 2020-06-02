Cezayla başladılar düzenleme istediler

BİRÇOK ARACA CEZA KESİLDİ







“17 Mayıs tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan, Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri genelgesi kapsamında 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasında, yolcu taşıma kapasiteleri açıkça belirlendi. Dün tam kapasite hizmet vermeye başlayan özel halk otobüslerimizde, yüzde 25 kriterinin yer aldığı Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan 12 Nisan tarihli karara uygun olarak yolcu taşınması yapılmadığından dolayı birçok araç sürücümüze idari para cezası uygulandı. Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin’den bakanlık tarafından yayınlanan genelgeye uygun olarak toplam kapasitenin yüzde 50’si olarak uygulanması için ilgili birimlere talimat vermesini istemekteyiz.







YÜZDE 50 OLARAK UYGULANSIN



Ankara Valiliği’nden toplam kapasitenin yüzde 50’sinin uygulanmasını istiyoruz. Sınırlı otobüs sayımız ile sefer sayısı artışı yapsak dahi, belirlenen yolcu taşıma sayısıyla hemşehrilerimize yeterli hizmet vermekte zorlanmaktayız. Bizim mevcut araçlarımız 71 ayakta 28 oturarak hizmet veriyor, biz bu toplam kapasitenin yüzde 50’si şeklinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına uygun taşımaya devam etmek istiyoruz. Yüzde 25 kriterinin uygulanmasıyla vatandaşlarımız da mağdur oluyor, otobüsler yolcu alamıyor, alsalar ceza kesiliyor. Acil çözüm bekliyoruz. Daha önce otobüslerimizin yüzde 30’u çalışmazken normalleşme ile birlikte şu anda tüm otobüslerimizle hizmet veriyoruz.”