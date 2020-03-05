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Ankara Haberleri: Cezaevi yumurtası bunlar

ANKARA HABERLERİ

Cezaevi yumurtası bunlar

Hasan AKYILDIZ/DHA
05.03.2020 - 09:06 |Son Güncelleme :

Kalecik’teki Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, 40 hükümlünün çalıştığı Yumurta Tavukçuluk Atölyesi'nde günde ortalama 49 bin yumurta üretiliyor. Öncelikle cezaevlerinde satışa sunulan yumurtalar için cezaevi yönetimi taleplere yetişmekte zorlu çekiyor.

Hasan AKYILDIZ/DHA

Adalet Bakanlığı İşyurtları Kurumu, hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak amacıyla Kalecik Açık Ceza İnfaz Kurumu'nun bahçesine Yumurta Tavukçuluk Atölyesi kurdu. Yaklaşık 59 bin tavuğun bulunduğu atölyede 40 hükümlü sigortalı olarak çalışıyor. Hükümlüler her gün elde edilen yaklaşık 49 bin yumurtayı toplayarak, paketleyip hazır hale getiriyor. Önce ceza infaz kurumlarında satışa sunulan yumurtalar, resmi kurumlara da gönderiliyor. Ayrıca, tavuklar da zaman zaman ihaleyle satılarak, kamuya gelir elde ediliyor. Tesiste çalışan hükümlülere, yaptığı işe göre aylık 300 ile 500 TL arasında ücret ödeniyor.

Cezaevi yumurtası bunlar

'TAVUKLARA MÜZİK DİNLETİSİ' 

Bu arada hükümlüler yaklaşık 59 bin tavuk için cezaevi yöntemine ilginç bir başvuruda bulundu. Hükümler, tavuklara müzik dinletilmesini istedi. Hükümlülerin bu istediği karşısında önce şaşkınlık yaşayan cezaevi yönetimi, daha sonra bu başvuruya onay verdi. Bunun üzerine, tavuklara müzik dinletilmeye başladı. İş Yurtları Kurumu Veteriner Sağlık Teknisyeni Burak Bal, "Hükümlüler hem işlerini yürütürken sevdikleri müzikleri dinliyorlar, hem de yumurtaları topladılar. Müzik uygulamasının ardından yaptığımız çalışma ve analiz sonrasında verimliliklerin yüzde 30 arttığını gözlemledik. Araştırmalarımızı iyice derinleştirdiğimizde müziğin tavukların strese girmesini ve dışarıdan içeri giren seslerin önüne müziğin geçtiğini tespit ettik. Şimdilerde hükümlüler mutlu, tavuklarımız mutlu" dedi. Günlük ortalama 49 bin yumurta aldıklarını kaydeden Bal, yumurtaların kaliteli olması nedeniyle zaman zaman taleplere yetişmekte zorluk çektiklerini kaydetti.

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Cezaevi yumurtası bunlar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mart 2020 tarihinde saat 09 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Cezaevi yumurtası bunlar haberi güncellenecektir.

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