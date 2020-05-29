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Ankara Haberleri: Camiler kapılarını bugün cemaate açıyor

ANKARA HABERLERİ

Camiler kapılarını bugün cemaate açıyor

Selahattin SÖNMEZ-Mert Gökhan KOÇ
29.05.2020 - 09:55 |Son Güncelleme :

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süredir toplu ibadete kapalı olan camiler, bugün kapılarını cemaate açacak.

Selahattin SÖNMEZ-Mert Gökhan KOÇ

Camilerin avlusunda sosyal mesafeye uygun olarak kılınacak cuma namazı için hazırlıklar dün tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Temizliği ve Sağlık İşleri ekipleri, aralarında Hacı Bayram Veli, Melike Hatun, Kocatepe ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nin de yer aldığı camilerin hem avlusunda hem de içinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaptı.

Camiler kapılarını bugün cemaate açıyor
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Camiler kapılarını bugün cemaate açıyor
*
Camiler kapılarını bugün cemaate açıyor
*
Camiler kapılarını bugün cemaate açıyor




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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Camiler kapılarını bugün cemaate açıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Mayıs 2020 tarihinde saat 09 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Camiler kapılarını bugün cemaate açıyor haberi güncellenecektir.

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