Camiler kapılarını bugün cemaate açıyor

Camilerin avlusunda sosyal mesafeye uygun olarak kılınacak cuma namazı için hazırlıklar dün tamamlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Kent Temizliği ve Sağlık İşleri ekipleri, aralarında Hacı Bayram Veli, Melike Hatun, Kocatepe ve Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nin de yer aldığı camilerin hem avlusunda hem de içinde temizlik ve dezenfekte çalışmaları yaptı.





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