Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Çalışmalara gönüllü destek

Ankara Haberleri: Çalışmalara gönüllü destek

ANKARA HABERLERİ

Çalışmalara gönüllü destek

Murat YILMAZ
28.04.2020 - 09:35 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, Türk Kızılayı ve Vefa Sosyal Destek Grubu’nun çalışmalarına katılıp gönüllü olarak destek verdi.

Murat YILMAZ

Ünal, Altındağ ve Mamak’ta Kızılay ekipleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği dağıttı, Keçiören’de de Vefa Sosyal Destek Grubu ile beraber 65 yaş üstü vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen kolonya ve maskelerden oluşan setleri ulaştırdı. Sorumluluk sahibi herkesin bu dönemde bu tür çalışmalara destek vermesi gerektiğini vurgulayan Ünal şöyle konuştu:
“Önceden de bu tür çalışmalara katılarak destek veriyordum. Bu süreçte de mümkün oldukça vakti verimli değerlendirmeye çalışıyorum. Ramazan ayı içerisinde destek olmaya devam edeceğim. Bizler etrafımızdaki garipleri gözetmekle mükellefiz. Kızılay bir günde sadece Ankara’da 12 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıttı. Kızılay ekipleriyle beraber biz de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yaptık. Onların mutlulukları bizim mutluluğumuz oldu. Vefa destek gönüllüsü olarak Keçiören’de 65 yaş üstü amcalarımızın ve teyzelerimizin kapıdan da olsa hâl hatırlarını sorduk, onlara kolonya ve maske hediyelerini vererek Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Sorumluluk sahibi herkese de çağrı yapıyorum, el birliğiyle güzel işler yapalım. Kızılay, AFAD gibi kurumlarımız her zaman lazım. Bunlara imkân oldukça destek olmalı, gönüllü olarak çalışmalara katkı sunmalıyız.” 

Çalışmalara gönüllü destek

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Çalışmalara gönüllü destek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Nisan 2020 tarihinde saat 09 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Çalışmalara gönüllü destek haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

İş kazasında altıncı

İş kazasında altıncı

Kurallara uyarak çalışmaya hazırız

Kurallara uyarak çalışmaya hazırız

İlçe genelinde denetim arttı

İlçe genelinde denetim arttı

Yavru kediye sahip çıktı

Yavru kediye sahip çıktı

12 milyon çiçek karşılayacak

12 milyon çiçek karşılayacak

Dört günlük sessizlik

Dört günlük sessizlik

75. Yıl Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş

75. Yıl Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş

Altındağ’a tandır evi geliyor

Altındağ’a tandır evi geliyor

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

28 Nisan 2020, Salı
  • İmsak
    04:10
  • Güneş
    05:45
  • Öğle
    12:51
  • İkindi
    16:39
  • Akşam
    19:47
  • Yatsı
    21:15
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.