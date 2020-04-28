Çalışmalara gönüllü destek

Ünal, Altındağ ve Mamak’ta Kızılay ekipleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar yemeği dağıttı, Keçiören’de de Vefa Sosyal Destek Grubu ile beraber 65 yaş üstü vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen kolonya ve maskelerden oluşan setleri ulaştırdı. Sorumluluk sahibi herkesin bu dönemde bu tür çalışmalara destek vermesi gerektiğini vurgulayan Ünal şöyle konuştu:

“Önceden de bu tür çalışmalara katılarak destek veriyordum. Bu süreçte de mümkün oldukça vakti verimli değerlendirmeye çalışıyorum. Ramazan ayı içerisinde destek olmaya devam edeceğim. Bizler etrafımızdaki garipleri gözetmekle mükellefiz. Kızılay bir günde sadece Ankara’da 12 bin 500 kişiye sıcak yemek dağıttı. Kızılay ekipleriyle beraber biz de ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek dağıtımı yaptık. Onların mutlulukları bizim mutluluğumuz oldu. Vefa destek gönüllüsü olarak Keçiören’de 65 yaş üstü amcalarımızın ve teyzelerimizin kapıdan da olsa hâl hatırlarını sorduk, onlara kolonya ve maske hediyelerini vererek Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Sorumluluk sahibi herkese de çağrı yapıyorum, el birliğiyle güzel işler yapalım. Kızılay, AFAD gibi kurumlarımız her zaman lazım. Bunlara imkân oldukça destek olmalı, gönüllü olarak çalışmalara katkı sunmalıyız.”







