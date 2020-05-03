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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Böyle çok güzelsin Ankara hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Mayıs 2020 tarihinde saat 10 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Böyle çok güzelsin Ankara haberi güncellenecektir.