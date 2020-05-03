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Ankara Haberleri: Böyle çok güzelsin Ankara

ANKARA HABERLERİ

Böyle çok güzelsin Ankara

AA
03.05.2020 - 10:28 |Son Güncelleme :

Ankaralılar sokağa çıkma kısıtlamasına uyarak evlerinde kalmaya devam ediyor.

AA

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyan kent sakinleri, davranışlarıyla örnek olurken, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Başkent'teki meydanlar ile Atakule ve Ankara Kalesi gibi simge mekânlar sessizliğe büründü. Kentin işlek cadde ve yollarında taşıt geçişi nadiren görülürken, kısıtlama kapsamı dışında kalanlar haricinde sokaklarda yayalara rastlanmadı. Polis ekipleri işlek caddelere kurdukları noktalarda kontrollerini sürdürürken, meydanlar kuşlara kaldı. 

Böyle çok güzelsin Ankara

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Böyle çok güzelsin Ankara hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Mayıs 2020 tarihinde saat 10 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Böyle çok güzelsin Ankara haberi güncellenecektir.

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