Böyle çok güzelsin Ankara

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere uyan kent sakinleri, davranışlarıyla örnek olurken, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Başkent'teki meydanlar ile Atakule ve Ankara Kalesi gibi simge mekânlar sessizliğe büründü. Kentin işlek cadde ve yollarında taşıt geçişi nadiren görülürken, kısıtlama kapsamı dışında kalanlar haricinde sokaklarda yayalara rastlanmadı. Polis ekipleri işlek caddelere kurdukları noktalarda kontrollerini sürdürürken, meydanlar kuşlara kaldı.
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