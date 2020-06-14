Bir yıllık değerlendirme

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediye Meclisi’nin haziran ayı son oturumunda, bir yıl boyunca Mamak’ta yaptıkları hizmetleri slayt eşliğinde meclis üyeleri ve birim müdürlerine anlattı. Köse, alt yapı, üst yapı, sosyal projeler, hayata geçirilen projeler ve yapılan çalışmaları paylaştı. Koronavirüsle mücadele sürerken, belediye olarak rutin çalışmalarına da devam ettiklerini söyleyen Başkan Köse, “Bu süre içerisinde klasik belediyeciliğin getirdiği yol, alt yapı çalışmalarımızı aksatmadan, aralıksız sürdürdük. Bir bütünlük içerisinde ilçemizin gelişmesine katkı sağlamak üzere hazırlıklarımızı büyük oranda tamamladık. Bu süreç içinde yaptığımız tasarruflarla belediyemize artı değer sağladık” dedi. Binlerce Mamaklıyı makamında ağırladığını ve kapılarının herkese açık olduğunu belirten Başkan Köse, “Derdini anlatan, sıkıntısını paylaşan, eleştirisini dile getirmek için gelen herkesi dinledik. Randevu sistemi diye bir şey yok. Kapımızı çalan herkese kapımız açık oldu” dedi.

UYANIK KÜTÜPHANE

Saimekadın, Zirvekent, Şafaktepe ve Abidinpaşa mahallelerinde 7/24 hizmet verecek uyanık kütüphanelerin hizmete geçeceğinin altını çizen Köse, Ekin, Altıağaç-Karaağaç ve Misket mahallelerine kazandırılacak yüzme havuzu, Kusunlar, Bayındır, Kızılcaköy ve Ortaköy mahallelerine yapılacak mahalle konakları, Peyami Sefa, Saimekadın ve Muttlu mahallelerinde hayata geçecek millet kıraathanesi, Kutludüğü’nde hayata geçecek Binicilik ve Okçuluk Tesisi, Mamak’a ikinci Millet Bahçesi, Hüseyin Gazi Seyir Terası Projesi, Ekoköy, Trafik Parkı, Kartaltepe mahallesinde çalışmalarına başlanan Kartaltepe Parkı, Kartaltepe Pazaryeri ve Macera Parkı, Akdere Bilim ve Sanat Merkezi, Mutlu-Ege Spor Merkezi gibi çalışmaların da müjdesini verdi. Kıbrıs Kanyonu projesinin de çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Köse, gençler için de bilim-sanat ve kariyer merkezlerini kazandıracaklarını söyledi.