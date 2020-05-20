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Ankara Haberleri: Berberlerden ‘saat’ uyarısı

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Berberlerden ‘saat’ uyarısı

Murat YILMAZ
20.05.2020 - 15:12 |Son Güncelleme :

Ankara Valiliği’nin Ramazan Bayramı öncesinde yaşanacak yoğunluk nedeniyle 22 Mayıs’a kadar çalışma saatlerini değiştirmesinin ardından, Ankara Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara, “Daha dikkatli olalım” uyarısında bulundu.

Murat YILMAZ

Ankara Valiliği’nin Ramazan Bayramı öncesinde yaşanacak yoğunluk nedeniyle 22 Mayıs’a kadar çalışma saatlerini 09.00-24.00 olarak değiştirmesinin ardından berber, güzellik salonu ve kuaförlerde mesailer arttı. Yoğunluk sürecinde Ankara Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara’dan “Hiçbir meslektaşımız ve müşterimiz tedbirleri elden kesinlikle bırakmamalı. Daha da dikkatli olunmalı” uyarısı geldi. Kara, Hürriyet Ankara’ya şunları söyledi:

Berberlerden ‘saat’ uyarısı

YOĞUN TALEP VAR

“Berberler uzun süre kapalı kaldığı için yoğun bir talep var. Yoğun çalışma süreci ve bayram nedeniyle düzenleme yapılması için oda olarak İçişleri Bakanlığı’na 15 Mayıs’ta bir dilekçe vermiştik, düzenleme yapıldı. Her şeyin başı sağlık. Saatlerin uzatılmasıyla berberlerin mesaisi artarken hiçbir meslektaşımız ve müşterimiz tedbirleri elden kesinlikle bırakmamalı. Daha da dikkatli olunmalı. Sağlık Bakanlığı’nın bize çizmiş olduğu kuralları harfiyen uygulamaya devam edeceğiz.”

VAKA YOK DENETİM  SÜRÜYOR

Şu ana kadar Ankara’da berberlerde herhangi bir vakaya rastlanmadığını belirten Kara, şunları söyledi:

“Tüm ilçelerde kaymakamlıklarla sıkı bir denetimimiz var. Polis, zabıta ve bakanlık yetkilileri eşliğinde sıkı bir denetim yapıyoruz. Bizim odamızdan da her kaymakamlıkta bir denetleyicimiz var. Ekiplerle berberler taranıyor ve sıkı bir şekilde denetleniyor. Meslektaşlarımızın maske başta olmak üzere tüm koruyucu önlemlerini almalarını, dezenfeksiyon işlemlerine dikkat etmelerini istiyoruz. Müşterilerimizin de randevu saatlerine uymalarını, randevu saati dışında gelmemelerini, maskelerini takmalarını bekliyoruz.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Berberlerden ‘saat’ uyarısı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Mayıs 2020 tarihinde saat 15 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Berberlerden ‘saat’ uyarısı haberi güncellenecektir.

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