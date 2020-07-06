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Ankara Haberleri: Baştan sona boş bir rapor

ANKARA HABERLERİ

Baştan sona boş bir rapor

Doğahan GİRİTLİOĞLU
06.07.2020 - 23:21 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse, Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür Merkezi’nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek ABB’nin 1 yıllık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Köse, Hürriyet Ankara Kent Masası’nda ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik yaptığı ‘Kayıp bir yıl’, ‘En iyi bildiği şey adaylık’, ‘Ankaralılar hizmet alamadı’ ‘Yönetim beceriksizliği’ gibi eleştirileri yineledi. Yavaş’ın seçim öncesinde verdiği mesajlara ait görüntüleri paylaşan Köse, “Bilgiye dayanmayan vaatlerle atıp tutmuş, 2019 yılında yapılmayanlara bakılınca kalan 4 yıl için Ankaralılar için endişeleniyoruz. Beceriksiz bir yönetim anlayışıyla, şehri yönetemeyen, felakete doğru sürüklenen bir belediyeyle karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

BOŞA GEÇEN BİR YIL

Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin 1 yıllık faaliyet raporu için, “Baştan sona boş bir rapor. Boşa geçen bir yıl söz konusu. Biz buna faaliyetsizlik raporu diyoruz” değerlendirmesinde bulundu. Köse’nin dün düzenlediği basın toplantısındaki değerlendirmeleri özetle şöyle:

“Hani Büyükşehir Belediyesi kaynakları kendine yeterdi. İlk seçim toplantısında borç istedi. Bilgiye dayalı vaatte bulunmamış. Atıp tutmuş. Belediyenin mevcut durumunu bilmeden, sırf milletimiz oy versin diye bilmeden konuşmuş. Ankaralı hemşehrilerini kandırmış. Salgın dönemini bahane ederek, ‘Maaşları ödeyemiyoruz, işçi çıkarabiliriz’ dedi sayın Mansur Yavaş. Madem ödeyemeyecektiniz, niye partizanlık yaparak 3 bin 500 kişiyi işe aldınız. Bu kişilerin maaşının yıllık maaliyeti 400 milyona yakın bir rakama geliyor.

ÜÇÜNCÜ GENEL MÜDÜR

Seçim bitti maske düştü. Yine yardımlar partizan bir şekilde yapıldı. Kötü yönetim belediye şirketlerinde de var. Halk Ekmek’in içine düştüğü duruma bakalım. İlk genel müdürü görevden aldı (Mansur Yavaş), sonraki müdürün aldığı ücretler sosyal medyada gündem oldu. Yine genel müdürü apar topar istifa ettirdiler. Şimdi üçüncü genel müdür atanmış durumda. Geçtiğimiz günlerde canlı yayında un ihalesi yapıldı ve firmalar canlı yayında üç aydır ödeme alamadıklarını söylediler. 20 yıldır esnaf ödemelerinde sorun yaşamayan Halk Ekmek, nasıl oldu da bir yıl içinde bu hale geldi? Kaynakları isabetli kullanmıyor.“

Baştan sona boş bir rapor

Köse toplantıda ABB 2019 yılı faaliyet raporunu kast edip boş sayfaları gösterdi ve "Baştan sona boş bir rapor" dedi.

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