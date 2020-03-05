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Ankara Haberleri: ‘Başkent 153’ artık mobil

ANKARA HABERLERİ

‘Başkent 153’ artık mobil

Hürriyet Haber
05.03.2020 - 09:19 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ‘ALO 153 Mavi Masa’ hattı ‘Başkent 153’ adıyla hizmet vermeye başladı.

Hürriyet Haber

Hizmet anlayışı da yenilenen ‘Başkent 153’, mobil araçlarla vatandaşların sorunlarına daha hızlı ve etkin çözüm sağlamayı amaçlıyor. Vatandaşlarla yüz yüze görüşen ekipler, talep ya da şikâyetleri tabletlerle anlık olarak merekeze bildiriyor.

Hafta içi 09.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren saha ekipleri, günlük haritaları çıkarılan noktalara hareket ederek muhtarlarla da irtibat içinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Ayrıca Başkent 153 bünyesinde ‘Birim Denetim’, ‘Cevap Denetim’ ve ‘Rapor Analiz’ ekipleri kuralarak, üçlü denetim ve kontrol mekanizması oluşturdu. ‘Birim Denetim’ ekipleri, Başkent 153 çalışanları ile her ay düzenli toplantılar yaparak aksayan konuları kısa sürede çözüme kavuşturuyor. ‘Cevap Denetim’ de başvuruya verilen cevabın uygun olup olmadığının kontrolünü sağlıyor. Sorunun çözülüp çözülmediğini inceleyen ekipler, vatandaşa hazır ve otomatik cevap yerine görüntü eklenen cevaplarla geri dönüş yapıyor. ‘Rapor Analiz’ ekibi ise hangi bölgede ne tarz sorunlar yaşandığını, ne zamandır devam ettiğini ve herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığını aylık raporlarla tespit ediyor.

ULAŞILMAYAN NOKTA KALMAYACAK

Yeni uygulamalarla ilgili vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Başkent 153 Koordinatörü Nurhak İyidoğan, “Başkent 153 mobil araçlarımızla çalışacak olan saha personelimiz sorunları yerinde görecek. Tüm talep ve şikâyetler sadece kaydedilmeyecek, sonrasında da işin takibi yapılacak. Artık Ankara’da ulaşılmayan tek bir nokta istemiyoruz. Hem Çağrı Merkezimizle hem de mobil araçlarımızla vatandaşlarımızı ziyaret ederek önemli ölçüde başvuruların bize aktarılmasını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar telefonun yanı sıra geçen ay uygulamaya başlanan ‘Başkent Mobil’ telefon uygulaması sayesinde de, akıllı cep telefonlarıyla Başkent 153’e anlık bildirimde bulunabiliyorlar.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Başkent 153’ artık mobil hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mart 2020 tarihinde saat 09 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Başkent 153’ artık mobil haberi güncellenecektir.

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