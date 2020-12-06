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Ankara Haberleri: Bakım ve tedavi sonrası sahiplendirilecekler

ANKARA HABERLERİ

Bakım ve tedavi sonrası sahiplendirilecekler

Sedat CENİKLİ
06.12.2020 - 22:55 |Son Güncelleme :

Keçiören’de, ticari amaçla yaşama elverişsiz koşullarda tutuldukları tespit edilip bakıma alınan 77 köpek ve 6 kedi, tedavileri ve tetkik komisyonu kararı sonuçlandıktan sonra sahiplendirilecek.

Sedat CENİKLİ

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla alınan kara göre sahiplendirme işlemleri ‘www.kecioren.bel.tr/sahiplenme.html’ adresi üzerinden yapılacak. Sahiplendirme işlemini titizlikle yapacaklarını vurgulayan Başkan Altınok, “Koyduğumuz şartlara uygun olmayan kişilere asla bu canlılarımızı teslim etmeyeceğiz. Masum ve dilsiz canlılarımızı, mutlu yuvalarına ulaştırmak için titiz bir şekilde sahiplendirme çalışmamızı sürdüreceğiz. Bakım ve tedavileri tamamlanan kedi ve köpeklerimizi uygun şartlara sahip olan kişilere sahiplendireceğiz” ifadelerini kullandı.

Bakım ve tedavi sonrası sahiplendirilecekler

SAHİPLENMEK İSTEYENE TİTİZ SORULAR

Hayvanları sahiplenmek isteyenlerin, www.kecioren.bel.tr/sahiplenme.html internet sitesinden form doldurarak başvuru yapmaları gerekiyor. Titizlikle sürdürülen sahiplendirme çalışmaları için başvuruda bulunacaklara, kişisel bilgilerinin yanı sıra ‘aylık hane geliri’, ‘daha önce evcil hayvana bakım bakmadığı’, ‘hayvan bakım deneyimi’, ‘bakılacağı yer’, ‘5199 sayılı kanun hakkındaki bilgi ve düşünceleri’, ‘hayvan bakımıyla ilgili bilgi ve birikimleri’ de soruluyor.

Bakım ve tedavi sonrası sahiplendirilecekler

AŞILARI YAPILDI BAKIMLARI SÜRÜYOR

Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bakım ve tedavi altında bulunan 77 köpek ve 6 kediye, ilk olarak aşılarının olmama ihtimaline karşı aşı yapıldı. Ardından hayvanlar tek tek yıkanarak, tıraş edildi. Belediye ekiplerince günlük bakım ve en az yarım saat olan gezinti ihtiyaçları da karşılanmaya devam edilen hayvanlara karne çıkarmak için de Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile görüşmelere başlandı. Diğer yandan hayvanlara mikroçip takılarak, kimliklendirme işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

CAN DOSTLAR İÇİN 1.5 MİLYON İMZA

Hayvanseverler, Keçiören’deki de dahil olmak üzere hayvanlara karşı artan şiddet olayları sonrası harekete geçti. Sosyal medyada seslerini duyurmaya çalışan vatandaşlar, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılması için change.org internet sitesi üzerinden de kampanya başlattı. Cumhurbaşkanlığı, Adalet Bakanlığı ve siyasi partilerin muhatap olarak belirlendiği ‘Hayvana Şiddet Suç Sayılmalıdır! #YasaHemenÇıkmalı’ kampanyasına destek verip, sanal imza atanların sayısı 1.5 milyonu aştı. Kampanya metninde, hayvanlara karşı suç işleyenlere Kabahatler Kanunu’na değil, Türk Ceza Kanunu’na göre ceza verilmesi için 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nunda değişiklik yapılması talep ediliyor. Sedat CENİKLİ

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Bakım ve tedavi sonrası sahiplendirilecekler hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Aralık 2020 tarihinde saat 22 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Bakım ve tedavi sonrası sahiplendirilecekler haberi güncellenecektir.

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