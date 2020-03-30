AŞTİ’de izin mesaisi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi’ndeki (AŞTİ) otobüs seferlerinin durdurulmasının ardından seyahat etmek zorunda kalan yolcular, Seyahat İzin Kurulu’na başvurdu. İller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, AŞTİ’de valilik/kaymakamlık koordinesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurulu’na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulundu. Kurul tarafından belgeleri incelenen ve il dışına çıkmalarında bir sakınca görülmeyen yolcular için, seyahat güzergâhı ve süresini içeren ‘şehirler arası otobüs seyahat izin belgesi’ düzenlendi.

Kurul önünde izin belgesi, bilet almak için bekleyen ve sosyal mesafe kuralına uymayan yolcular, sık sık anonslarla ve güvenlik görevlilerince uyarıldı. Durdurulan otobüs seferleri nedeniyle peronların da boş olduğu görüldü.

ŞEFKAT EVLERİNE YERLEŞTİRİLDİLER

Ankara Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, AŞTİ’de yaşayan evsizlerin güvenli bir yerde barınmalarına karar verdi. Polis ekipleri, AŞTİ’de yaşayan evsizleri tek tek tespit etti. Polis kontrolüyle otobüslere bindirilen 31 evsiz vatandaş, misafir edilmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şefkat evlerine götürüldü. AA-DHA







ŞEHİRLER ARASI TAŞIYAMAYACAK

Ankara Valiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla ilimizde, taksi ve benzeri araçların şehirler arası toplu ulaşım aracına dönüşümüne neden olacak ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu taşıması yasaklanmıştır” dedi. Öte yandan il genelinde pazar yerleri, hiper, süper ve küçük marketler dahil alışveriş mekânlarına çocukların girişi de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla yasaklandı.





