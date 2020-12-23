Ara
EKSTRA
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >AŞTİ esnafından indirim talebi

Ankara Haberleri: AŞTİ esnafından indirim talebi

ANKARA HABERLERİ

AŞTİ esnafından indirim talebi

Sedat CENİKLİ
23.12.2020 - 01:24 |Son Güncelleme :

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) esnafı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla kısıtlamalar süresince İstanbul’daki otobüs ve diğer ulaşım terminallerinde uygulanacak ‘yüzde 75 oranında kira indirimi’nin Ankara’da da uygulanmasını talep etti.

Sedat CENİKLİ

AŞTİ’de BUGSAŞ kiracısı 400 esnafın olduğunu belirten Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği (AŞTİDER) Başkanı Mustafa Özbakır, “Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı’mız Mansur Yavaş’ın geçen hafta açıkladığı 2021’de zam yapılmayacağı kararı ve bu yılın son 6 ayındaki kira ertelemeleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Bu zor zamanda esnafımızı yalnız bırakmamıştır ancak AŞTİ esnafı çok zor durumda. Bizim talebimiz, İBB’nin aldığı karar gibi hiç değilse pandemi sürecinde 2021’in sonuna kadar kiralarda yüzde 75 indirime gidilsin ve yalnızca yüzde 25’ini ödeyelim” ifadelerini kullandı.

AŞTİ esnafından indirim talebi

SEFER SAYISI 500’E DÜŞTÜ

Pandemi sürecinde yolcu hareketliliği ve şehirlerarası otobüs seyahatlerinin iyice düştüğünü de vurgulayan Özbakır, “Peronlar neredeyse bomboş. Yolcu gelmiyor. Normalde bin 200 civarı olan günlük sefer sayımız 450-500 civarına düştü. Koca otogara girip, çıkan araç sayımız ancak bu kadar” diye konuştu.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden AŞTİ esnafından indirim talebi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Aralık 2020 tarihinde saat 01 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça AŞTİ esnafından indirim talebi haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Hükmen yenilgi adaletli değil

Hükmen yenilgi adaletli değil

Mama dağıtımı sıklaştırıldı

Mama dağıtımı sıklaştırıldı

Asfalt serimine devam

Asfalt serimine devam

Mutlu bir dönüşüm

Mutlu bir dönüşüm

Altındağ’da yeşil etkinlik

Altındağ’da yeşil etkinlik

Çiftçilere reflektör

Çiftçilere reflektör

Saat kulesi gidiyor trafik rahatlıyor

Saat kulesi gidiyor trafik rahatlıyor

Kamu borçlarında yapılandırma fırsatı

Kamu borçlarında yapılandırma fırsatı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

23 Aralık 2020, Çarşamba
  • İmsak
    06:30
  • Güneş
    08:00
  • Öğle
    12:52
  • İkindi
    15:14
  • Akşam
    17:34
  • Yatsı
    18:59
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.