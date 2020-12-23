AŞTİ esnafından indirim talebi

AŞTİ’de BUGSAŞ kiracısı 400 esnafın olduğunu belirten Ankara Şehirlerarası Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği (AŞTİDER) Başkanı Mustafa Özbakır, “Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı’mız Mansur Yavaş’ın geçen hafta açıkladığı 2021’de zam yapılmayacağı kararı ve bu yılın son 6 ayındaki kira ertelemeleri için kendisine teşekkür ediyoruz. Bu zor zamanda esnafımızı yalnız bırakmamıştır ancak AŞTİ esnafı çok zor durumda. Bizim talebimiz, İBB’nin aldığı karar gibi hiç değilse pandemi sürecinde 2021’in sonuna kadar kiralarda yüzde 75 indirime gidilsin ve yalnızca yüzde 25’ini ödeyelim” ifadelerini kullandı.







SEFER SAYISI 500’E DÜŞTÜ



Pandemi sürecinde yolcu hareketliliği ve şehirlerarası otobüs seyahatlerinin iyice düştüğünü de vurgulayan Özbakır, “Peronlar neredeyse bomboş. Yolcu gelmiyor. Normalde bin 200 civarı olan günlük sefer sayımız 450-500 civarına düştü. Koca otogara girip, çıkan araç sayımız ancak bu kadar” diye konuştu.