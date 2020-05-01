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Ankara Haberleri: Artık dayanacak gücümüz kalmadı

ANKARA HABERLERİ

Artık dayanacak gücümüz kalmadı

Hürriyet Haber
01.05.2020 - 04:35 |Son Güncelleme :

Tüm tedbirlere uyarak iş yerlerini açmaya hazır olduklarını belirten Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, “Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Devletin sıcak elini yanımızda görmek istiyoruz. Esnaf can suyu desteği ile yaşatılmalı” dedi.

Hürriyet Haber

Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsa Güven, tüm tedbirlere uyarak kahvehane, çay ocağı ve kafe gibi iş yerlerini açmaya hazır olduklarını kaydetti. Kahvehane, kafe ve çay bahçesi işleten esnafın günübirlik çalışarak para kazanan esnaf grubu olduğunu belirten Güven, koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinin yaklaşık 1 buçuk aydır kapalı olduğunu, ekmek teknelerinin kapatılmasının doğal olarak esnafı da zora soktuğunu, artık dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade etti. Güven, şunları söyledi: Küçük esnaf olarak bizim beklentimiz kredi desteğinden ve ötelemeden ziyade dükkânlarımız kapalı olduğu müddetçe en az bir asgari ücret tutarında geri ödemesiz yardım parası verilmesiydi. Esnafımız yanlarında çalıştırdıkları personele, iş yerlerinin kapalı olduğu dönemde ücret veremedi. Mal sahipleri, esnafımızı kira ödemeleri konusunda sıkıştırmaya başladı.

BİRER AYI ÜSTLENELİM

KURALLARA GÖRE TASARLAYACAĞIZ

İnsanların sıkça kullandığı salonlarında ucuz eğlence merkezleri şeklinde faaliyet gösterdiklerini belirten Güven, şunları söyledi: “Çevremizden bazı tanıdık hanımlar bize telefon açıyor. ‘Kahvehaneler açılsa da artık kocalarımız evden çıksa’ diyorlar. Tedbirlere uyarak işletmelerimizi açmaya hazırız. Bundan sonra belki de uzun süre tedbirlerle yaşayacağız, iş yerlerimizde, salonlarımızda bizler de artık kendimizi koronavirüs tehdinine karşı yenilemek zorundayız. Mesafe kurallarına göre iş yerlerimizi yeniden tasarlayacağız. Masa aralıkları sosyal mesafeyi koruyacak şekilde olacak. Maskesiz müşteri alınmayacak. Salon, masa ve masa örtüsü temizlik standartlarına yeni düzenlemeler getirilecek. Salonlarımızda her gün hizmet öncesi ve sonrası dezenfeksiyon işlemleri uygulanacak.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Artık dayanacak gücümüz kalmadı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Mayıs 2020 tarihinde saat 04 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Artık dayanacak gücümüz kalmadı haberi güncellenecektir.

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