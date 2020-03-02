Araç çekme işini vakıf sağlayacak

Türkiye’de araç çekmeyi gerektirecek 9 kusurlu hareket bulunduğunu, bunların tespiti halinde araçların çekileceğini belirten Bakan Soylu, "Hastanenin, acil servisin önüne, kavşağa, belediye otobüs durağına, önemli cadde, kavşaklarda ve her yerde ikinci sıraya park edenler çekilebilir. Ama onun dışında araç çekme söz konusu değil" dedi. Soylu, sözlerine şöyle devam etti: “Maalesef bir dönem özel sektöre devredildi. Tabii orada belki daha fazla araç çekme ihtiyacı oluyor. Bu da vatandaşımızla polis teşkilatımızı karşı karşıya getiriyor. Bu çok doğru bir şey değil, kurallarımız belli. Yani araç çekelim de buradan gelir elde edelim diye bir kaygımız yok. Tam tersi trafiğe katkı sağlayabilecek, vatandaşımızın mağduriyetini ortadan kaldırabilecek araç çekmeleri dışında bir çekme söz konusu olmayacak.”

TRAFİĞİ KONTROL EDECEK

Bu uygulamanın avantajlarına değinen Soylu, “Trafik çekici araçları aynı zamanda bir trafik aracı olarak da görev yapacak. Çünkü içinde trafik polisimiz, trafiğe bağlı ekipler olacak. Hem çekici hem de trafiği yöneten ve kontrol eden merkezler olarak görev yapacaklar. Bunu beraber sürdüreceğiz. Bu konularda bir memnuniyet olduğuna inanıyorum. Bu alışkanlıkları gerçekleştirdikçe, bu süreci yönettikçe çok daha iyi olabileceğini burada bir kez daha paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

2 BİN 70 KİŞİYE CEZA

Çakar lamba olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin araçlara takılmasına ilişkin uygulamaya değinen Soylu, "1 Ocak-31 Ekim 2019 tarihleri arasında, yani bu kurallar çıkana kadar yetkisiz çakar lamba kullanımından 6 bin 84 kişiye 6 milyon 540 bin lira ceza verildi. 1 Kasım 2019'dan bugüne kadar 2 bin 70 kişiye 2 milyon 225 bin 381 lira ceza verildi" dedi.