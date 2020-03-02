Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Araç çekme işini vakıf sağlayacak

Ankara Haberleri: Araç çekme işini vakıf sağlayacak

ANKARA HABERLERİ

Araç çekme işini vakıf sağlayacak

Orhan Onur GEMİCİ/AA
02.03.2020 - 09:16 |Son Güncelleme :

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul ve İzmir’de olduğu gibi, yakın zamanda Ankara’da da araç çekme işinin Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından sağlanacağını açıkladı.

Orhan Onur GEMİCİ/AA

Türkiye’de araç çekmeyi gerektirecek 9 kusurlu hareket bulunduğunu, bunların tespiti halinde araçların çekileceğini belirten Bakan Soylu, "Hastanenin, acil servisin önüne, kavşağa, belediye otobüs durağına, önemli cadde, kavşaklarda ve her yerde ikinci sıraya park edenler çekilebilir. Ama onun dışında araç çekme söz konusu değil" dedi. Soylu, sözlerine şöyle devam etti: “Maalesef bir dönem özel sektöre devredildi. Tabii orada belki daha fazla araç çekme ihtiyacı oluyor. Bu da vatandaşımızla polis teşkilatımızı karşı karşıya getiriyor. Bu çok doğru bir şey değil, kurallarımız belli. Yani araç çekelim de buradan gelir elde edelim diye bir kaygımız yok. Tam tersi trafiğe katkı sağlayabilecek, vatandaşımızın mağduriyetini ortadan kaldırabilecek araç çekmeleri dışında bir çekme söz konusu olmayacak.”

Araç çekme işini vakıf sağlayacak

TRAFİĞİ KONTROL EDECEK

Bu uygulamanın avantajlarına değinen Soylu, “Trafik çekici araçları aynı zamanda bir trafik aracı olarak da görev yapacak. Çünkü içinde trafik polisimiz, trafiğe bağlı ekipler olacak. Hem çekici hem de trafiği yöneten ve kontrol eden merkezler olarak görev yapacaklar. Bunu beraber sürdüreceğiz. Bu konularda bir memnuniyet olduğuna inanıyorum. Bu alışkanlıkları gerçekleştirdikçe, bu süreci yönettikçe çok daha iyi olabileceğini burada bir kez daha paylaşmak istiyorum” diye konuştu.

2 BİN 70 KİŞİYE CEZA

Çakar lamba olarak bilinen ışıklı ve sesli uyarı işaretlerinin araçlara takılmasına ilişkin uygulamaya değinen Soylu, "1 Ocak-31 Ekim 2019 tarihleri arasında, yani bu kurallar çıkana kadar yetkisiz çakar lamba kullanımından 6 bin 84 kişiye 6 milyon 540 bin lira ceza verildi. 1 Kasım 2019'dan bugüne kadar 2 bin 70 kişiye 2 milyon 225 bin 381 lira ceza verildi" dedi.

Araç çekme işini vakıf sağlayacak

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Hurriyet.com.tr’nin Ankara haberleri bölümünde, DHA’nın abonelerine gönderdiği Ankara haberleri otomatik olarak derlenmektedir. hurriyet.com.tr editörleri otomatik akış içinde Araç çekme işini vakıf sağlayacak haberine editoryal müdahalede bulunmamıştır. Haber içeriklerinden hukuken ilgili ajanslar sorumludur.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

İlham perisi babası oldu

İlham perisi babası oldu

90 dakikalık hayat sorgusu

90 dakikalık hayat sorgusu

Üç sergi bir arada

Üç sergi bir arada

Gri şehir istemiyoruz

Gri şehir istemiyoruz

Eksikler ve yanlışlar konuşulup tartışılacak

Eksikler ve yanlışlar konuşulup tartışılacak

Oyun odasında çim adam yaptılar

Oyun odasında çim adam yaptılar

161 kişiye iş imkânı

161 kişiye iş imkânı

Arter çukurları

Arter çukurları

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara6 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

02 Mart 2020, Pazartesi
  • İmsak
    05:52
  • Güneş
    07:15
  • Öğle
    13:06
  • İkindi
    16:14
  • Akşam
    18:47
  • Yatsı
    20:05
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.