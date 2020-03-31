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Ankara Haberleri: Ankara’ya 8 baraj kazandırılacak

ANKARA HABERLERİ

Ankara’ya 8 baraj kazandırılacak

AA
31.03.2020 - 09:29 |Son Güncelleme :

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Ankara'da 5 sulama ve 4 taşkın koruma tesisi ile 8 barajın inşaatını sürdürüyor.

AA

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Ankara’da 25 baraj ve 10 gölet tamamlanırken, 8 barajın (Bala Evciler, Bala Süleymanlı, Haymana Sırçasaray, Kahramankazan Tekkeköy, Kalecik Yalım, Kızılcahamam Bağören, Nallıhan Çalıcaalan ve Nallıhan Uluhan barajları) inşaat çalışmaları sürüyor. 5 sulama tesisinin inşaatına bu yıl devam edilirken, şehre 46 sulama tesisinin daha yapılması planlanıyor. Ankara'ya yaptığı yatırımlarla, tarım topraklarını suyla buluşturmak, vatandaşa içme ve kullanma suyu temin etmek ve derelerdeki taşkın riskinin azaltılması amaçlanıyor. Son 17 yılda tamamlanan 30 sulama tesisi sayesinde 161 bin 845 dekar arazi sulamaya açılırken, çiftçilere yıllık 94 milyon lira zirai gelir artışı sağlandı.

226 MİLYON METREKÜP SU AKTARILACAK

Ankara’nın 2050’ye kadar içme suyu problemini çözecek Ankara İçme Suyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesiyle de, Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp su Ankara'ya aktarılacak. Tamamlanan 3 içme suyu tesisiyle de Ankara şehir merkezine yıllık toplam 226 milyon metreküp içme suyu temin ediliyor. Kente 17 yılda 76 dere ıslah tesisi de yapılırken, Ankara şehir merkezi ve 114 meskun mahal, 1200 dekar arazi taşkınlardan korundu. 4 taşkın koruma tesisinin yapımı ise sürüyor. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankara’ya 8 baraj kazandırılacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Mart 2020 tarihinde saat 09 29’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankara’ya 8 baraj kazandırılacak haberi güncellenecektir.

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