Ankaralılar’dan AST imzası

Tarihi salonun tekrar ‘Perde’ demesi için ünlü isimler ve tiyatroseverler sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışırken, Ankaralılar da change.org internet sitesinde imza kampanyası başlattı. Daha önce ‘destek verileceği’ açıklaması yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da muhatap olarak belirlendiği, “AST sen Başkent’imize gereklisin. Sen bizi biz yapan parçamızsın” adlı kampanyanın metninde, şu ifadeler yer alıyor: “Kentimizin, ülkemizin belleğini, tarihini, kültürünü temsil eden, bizler için simgesel değeri olan AST için biz de seyirci kalmayalım. Ortak hafızamıza, kentimizin tiyatro tarihine sahip çıkalım. AST için harekete geçelim.”