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Ankara Haberleri: Ankaralılar’dan AST imzası

ANKARA HABERLERİ

Ankaralılar’dan AST imzası

Sedat CENİKLİ
10.12.2020 - 00:48 |Son Güncelleme :

Türk tiyatrosunun önemli adreslerinden Ankara Sanat Tiyatrosu’nun (AST), maddi sebeplerden dolayı Kızılay Ihlamur Sokak’taki 58 yıllık tarihi salonunu kapatmak zorunda kalmasına tepkiler sürüyor.

Sedat CENİKLİ

Tarihi salonun tekrar ‘Perde’ demesi için ünlü isimler ve tiyatroseverler sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışırken, Ankaralılar da change.org internet sitesinde imza kampanyası başlattı. Daha önce ‘destek verileceği’ açıklaması yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da muhatap olarak belirlendiği, “AST sen Başkent’imize gereklisin. Sen bizi biz yapan parçamızsın” adlı kampanyanın metninde, şu ifadeler yer alıyor: “Kentimizin, ülkemizin belleğini, tarihini, kültürünü temsil eden, bizler için simgesel değeri olan AST için biz de seyirci kalmayalım. Ortak hafızamıza, kentimizin tiyatro tarihine sahip çıkalım. AST için harekete geçelim.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ankaralılar’dan AST imzası hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Aralık 2020 tarihinde saat 00 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ankaralılar’dan AST imzası haberi güncellenecektir.

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