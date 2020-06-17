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Ankara Haberleri: Amacımız süreci en az hasarla atlatmak

ANKARA HABERLERİ

Amacımız süreci en az hasarla atlatmak

Hürriyet Haber
17.06.2020 - 23:35 |Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, koronavirüs tedbirleri kapsamında başlayan yeni normalleşme sürecinde alışveriş merkezlerindeki (AVM) ziyaretçi sayıları ile buralarda geçirilen sürenin azaldığını belirterek, "İşletmeler azalan iş hacminin dikkate alınmasını ve kira konusunda destek olunmasını bekliyor" ifadelerini kullandı.

Hürriyet Haber

Baran ile Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, AVM içinde faaliyet gösteren lokanta, kafe ve restoran işletmelerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini ele almak üzere bir araya geldi. Baran, "Amacımız bu süreci işletmeler ve çalışanlar açısından en az hasarla atlatmaktır. Ticaret ve istihdamın devamı tüm kesimlerin sorumluluğundadır” dedi. Altaş da, "Dönem para kazanma değil, ayakta kalma dönemi. Bugüne kadar gerçekleşen uygulamalarda AVM'ler ülke ekonomisi için elini taşın altına koydu, koymaya da devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Amacımız süreci en az hasarla atlatmak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Haziran 2020 tarihinde saat 23 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Amacımız süreci en az hasarla atlatmak haberi güncellenecektir.

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