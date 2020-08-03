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Ankara Haberleri: Amacımız sektöre değer katmak

ANKARA HABERLERİ

Amacımız sektöre değer katmak

Hürriyet Haber
03.08.2020 - 15:32 |Son Güncelleme :

Medya sektöründe çalışanlara katkı sağlamak, projeler geliştirmek üzere ulusal ve yerel basında çalışan bir grup gazeteci tarafından kurulan Genç Medyacılar Derneği (GMD), birinci yılını doldurdu.

Hürriyet Haber

GMD Başkanı Umut Emre Çınar, “Adı gibi kendi de genç olan derneğimiz, geçen süre zarfında kuruluş ilkelerini göz ardı etmeden yolunda yürüyor. Tüzüğümüzde de yazdığı gibi amacımız sektörümüze değer katmak, bu sektöre emek veren çalışanlara da fayda sağlamak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz, sırtımızda taşıdığımız sorumluluk bilinciyle yolumuzda yürüyoruz. İnşallah daha nice seneler hem sektör için hem de çalışanlar için faydalı işler yapacak olan derneğimiz, ilerleyen zamanlarda proje ve faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çekecektir” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Amacımız sektöre değer katmak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Ağustos 2020 tarihinde saat 15 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Amacımız sektöre değer katmak haberi güncellenecektir.

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