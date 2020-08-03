Amacımız sektöre değer katmak

GMD Başkanı Umut Emre Çınar, “Adı gibi kendi de genç olan derneğimiz, geçen süre zarfında kuruluş ilkelerini göz ardı etmeden yolunda yürüyor. Tüzüğümüzde de yazdığı gibi amacımız sektörümüze değer katmak, bu sektöre emek veren çalışanlara da fayda sağlamak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz, sırtımızda taşıdığımız sorumluluk bilinciyle yolumuzda yürüyoruz. İnşallah daha nice seneler hem sektör için hem de çalışanlar için faydalı işler yapacak olan derneğimiz, ilerleyen zamanlarda proje ve faaliyetleriyle dikkatleri üzerine çekecektir” dedi.
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