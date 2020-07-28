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Ankara Haberleri: Açık hava engel değil

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Açık hava engel değil

Pelin ÜZEK KILIÇ-Celal ATALAY/DHA
28.07.2020 - 17:05 |Son Güncelleme :

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, "İzole bir ormanlık alanda tatilde çok büyük tehdit görmüyorum. Ama deniz kenarlarında, göl kenarlarında, sokak eğlenceleri gibi açık havada olmak virüsün bulaşmayacağı anlamına gelmiyor" dedi.

Pelin ÜZEK KILIÇ-Celal ATALAY/DHA

Hacettepe Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, koronavirüs döneminde tatile gideceklere uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ünal, "Tatile ihtiyaç var, herkes yoruldu, 1 hafta 10 gün kafa dinlendirici bir şeyler gerektiği ortada. Bunun için insanların tercihleri farklı. Kendi memleketinde daha izole, ormanlık, dağlık kesimlerde tatile gidenlerde çok büyük sorun olmayabilir. Ama deniz kenarlarında, göl kenarlarında, sokak eğlenceleri gibi açık havada olmak bulaşmayacağı anlamına da gelmiyor" diye konuştu. Kapalı alanda hasta kişinin ağzından burnundan çıkan partiküllerin 1,5-2 metreye kadar havada asılı kaldığını ve o sırada karşısında bu mesafede bir kişi varsa onun burnuna, ağzına, gözüne yapışırsa hastalığın meydana geldiğini hatırlatan Ünal, şunları söyledi:

Açık hava engel değil

GİRİŞ VE ÇIKIŞI KAPATIYORUZ

"Bu olmasın diye çıkışı kapatıyoruz, herkese 'Maske tak' diyoruz, gireceği yeri kapatıyoruz 'Maske tak' diyoruz. Araya da 1,5-2 metre koyarsak yüzde yüze yakın bir bulaşmama ihtimalini yakalamış oluyoruz. Bunlardan ödün verdiğiniz an kapalı alan da olsa, açık alan da olsa bulaşma meydana gelir. Kapalı olanda daha yoğunlaşacağı için daha çoktur; ama açık alanda olmayacak anlamına gelmez. Farklı kişilerle bir araya gelindiği andan itibaren maske takılacak, mesafeye dikkat edilecek bunları yapıyorsanız tatile de gidin, arabaya da binin, yolculuk da edin. Bunların hiçbirine engel görmüyorum. Ama bu kuralları yerine getirmek kaydıyla."

Açık hava engel değil

TOPLUM YORULDU

Toplumun yorulduğunu belirten Ünal, şunları söyledi: “Uzman arkadaşlarımız çıkıp 'maske, mesafe, el hijyeni' diyor ama bu mesajın ne kadarı gerçekten ciddiye alınıyor ve uygulanıyor onu görüyoruz, ortada. Artık sosyal bilimlerin içinde olduğu gruplar Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladı. İnsan doğasını inceleyerek, psikolojisini, sosyolojisini anlayarak farklı uyarı biçimleri geliştirmek zorundayız ki vatandaşlarımız net mesajı alsın, almakla da kalmayıp uygulayabilsin, uygulasın ki bulaşma meydana gelmesin, bulaşma meydana gelmesin ki yeni vaka sayımız azalsın."

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Açık hava engel değil hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Temmuz 2020 tarihinde saat 17 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Açık hava engel değil haberi güncellenecektir.

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