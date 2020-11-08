ABB’den Ünal’a asfalt yanıtı: Daha uzun ömürlü

Belediyeden yapılan açıklamada, bitümlü sıcak karışım asfalt yapım tekniğinin kilit taşı ile kıyaslandığında daha uzun ömürlü, konforlu ve taşıt kullanımına daha dayanıklı olduğu belirtildi. Asfaltın siyah renginin orta vadede solarak kilit taşı rengine ulaşacağı bilgisine yer verilen açıklamada, özetle şu ifadeler yer aldı:

ORTA VADEDE TAŞ RENGİNE DÖNECEK

“İdaremiz tarafından Bağlum Mezarlığı’na yapılan yol yapım ve asfaltlama çalışması, Bağlum’da yaşayan ve mezarlığı kullanacak olan vatandaşlarımızın mevsimsel şartların oluşturduğu dış etkenlerden etkilenmemesi, defin esnasında daha rahat bir hizmet ve cenaze araçlarının ulaşımlarını sağlamak için yapılmıştır. Gazete haberinde yol yapımına değil, asfalt renginin siyah olmasından dolayı oluşturduğu görüntüye itiraz edildiği görülmektedir. BSK (Bitümlü sıcak karışım) asfalt yapım tekniğinin, kilit taşı ile kıyaslandığında daha uzun ömürlü, konforlu ve taşıt kullanımına daha dayanıklı olduğu bilinmektedir. Asfaltın siyah rengi ise orta vadede solarak gri kilit taşı rengine ulaşacaktır, BSK asfalt yapım tekniği evrensel şartlarda da birinci sırada tercih edilen bir yol yapım tekniğidir. Ayrıca Bağlum Mezarlığı’nda araç yolları dışındaki yerlere kilit taşı çalışması yapılmıştır.”

ÜST GEÇİTLER PROGRAM DAHİLİNDE YAPILACAK

Öte yandan ABB, Hürriyet Ankara’nın 4 Kasım’da ‘Yaya üst geçitleri dökülüyor’ manşetiyle gündeme getirdiği Eskişehir Yolu’ndaki üst geçitlerle ilgili de açıklama yaptı. Açıklamada, “Bahse konu üst geçitlerden Söğütözü Armada AVM önünde bulunan yürüyen merdivenlerin ithal olması hasebiyle, arızalı parçaların temini yurt dışından gelmesinden dolayı uzun sürmektedir. Eskişehir Yolu Prestij Konutları önünde bulunan üst geçit asansörlerinde gerekli revizyon/yenileme işlemleri 4 Kasım 2020 tarihi itibarıyla devam etmektedir. Kalan üst geçitler ile ilgili çalışmalar program dahilinde yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.



AK Partili Ünal, 30 Ekim’de mezarlıktaki asfalt çalışmasıyla ilgili Hürriyet Ankara’ya yaptığı açıklamada, “Kilitli parke taşı döşemek yerine çirkin bir asfalt atıldı. Tarihi mezarlığa sanki bir hançer saplanmış gibi oldu” eleştirisinde bulunmuştu.