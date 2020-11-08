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Ankara Haberleri: ABB’den Ünal’a asfalt yanıtı: Daha uzun ömürlü

ANKARA HABERLERİ

ABB’den Ünal’a asfalt yanıtı: Daha uzun ömürlü

Murat YILMAZ
08.11.2020 - 16:50 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ABB Meclisi Birinci Başkanvekili ve AK Parti Meclis Üyesi Fatih Ünal’ın Bağlum Mezarlığı’na kilitli parke taşı döşemek yerine asfalt atılmasına yönelik eleştirisine yanıt verdi.

Murat YILMAZ

Belediyeden yapılan açıklamada, bitümlü sıcak karışım asfalt yapım tekniğinin kilit taşı ile kıyaslandığında daha uzun ömürlü, konforlu ve taşıt kullanımına daha dayanıklı olduğu belirtildi. Asfaltın siyah renginin orta vadede solarak kilit taşı rengine ulaşacağı bilgisine yer verilen açıklamada, özetle şu ifadeler yer aldı:

ABB’den Ünal’a asfalt yanıtı: Daha uzun ömürlü

ORTA VADEDE TAŞ RENGİNE DÖNECEK

“İdaremiz tarafından Bağlum Mezarlığı’na yapılan yol yapım ve asfaltlama çalışması, Bağlum’da yaşayan ve mezarlığı kullanacak olan vatandaşlarımızın mevsimsel şartların oluşturduğu dış etkenlerden etkilenmemesi, defin esnasında daha rahat bir hizmet ve cenaze araçlarının ulaşımlarını sağlamak için yapılmıştır. Gazete haberinde yol yapımına değil, asfalt renginin siyah olmasından dolayı oluşturduğu görüntüye itiraz edildiği görülmektedir. BSK (Bitümlü sıcak karışım) asfalt yapım tekniğinin, kilit taşı ile kıyaslandığında daha uzun ömürlü, konforlu ve taşıt kullanımına daha dayanıklı olduğu bilinmektedir. Asfaltın siyah rengi ise orta vadede solarak gri kilit taşı rengine ulaşacaktır, BSK asfalt yapım tekniği evrensel şartlarda da birinci sırada tercih edilen bir yol yapım tekniğidir. Ayrıca Bağlum Mezarlığı’nda araç yolları dışındaki yerlere kilit taşı çalışması yapılmıştır.”

ÜST GEÇİTLER PROGRAM DAHİLİNDE YAPILACAK

Öte yandan ABB, Hürriyet Ankara’nın 4 Kasım’da ‘Yaya üst geçitleri dökülüyor’ manşetiyle gündeme getirdiği Eskişehir Yolu’ndaki üst geçitlerle ilgili de açıklama yaptı. Açıklamada, “Bahse konu üst geçitlerden Söğütözü Armada AVM önünde bulunan yürüyen merdivenlerin ithal olması hasebiyle, arızalı parçaların temini yurt dışından gelmesinden dolayı uzun sürmektedir. Eskişehir Yolu Prestij Konutları önünde bulunan üst geçit asansörlerinde gerekli revizyon/yenileme işlemleri 4 Kasım 2020 tarihi itibarıyla devam etmektedir. Kalan üst geçitler ile ilgili çalışmalar program dahilinde yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı.

ABB’den Ünal’a asfalt yanıtı: Daha uzun ömürlü
AK Partili Ünal, 30 Ekim’de mezarlıktaki asfalt çalışmasıyla ilgili Hürriyet Ankara’ya yaptığı açıklamada, “Kilitli parke taşı döşemek yerine çirkin bir asfalt atıldı. Tarihi mezarlığa sanki bir hançer saplanmış gibi oldu” eleştirisinde bulunmuştu.

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ABB’den Ünal’a asfalt yanıtı: Daha uzun ömürlü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Kasım 2020 tarihinde saat 16 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ABB’den Ünal’a asfalt yanıtı: Daha uzun ömürlü haberi güncellenecektir.

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