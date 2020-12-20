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Ankara Haberleri: ABB’den Burhan’a ulaşım yanıtı: 'Ortalama yolcu sayısı 35'

ANKARA HABERLERİ

ABB’den Burhan’a ulaşım yanıtı: 'Ortalama yolcu sayısı 35'

Hürriyet Haber
20.12.2020 - 00:21 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ABB Meclisi AK Parti Meclis Üyesi Sinan Burhan’ın ‘kent içi ulaşımdaki aksaklıklar koronavirüse davetiye çıkarıyor’ eleştirisine yanıt verdi.

Hürriyet Haber

Burhan’ın önünde açıklama yaptığı Kızılay’daki alanda 9 durak ve 24 otobüs hattı olduğu, 17.00’den itibaren ortalama 10 dakikada bir servis verildiği, 17.00-20.30 aralığındaki servis yolcu ortalamalarının ise 35 kişi olduğu kaydedildi. Burhan’ın videosunda İstanbul’daki metrobüs hattından da görüntüler olduğuna dikkat çekilen açıklamada özetle şu bilgiler yer aldı: “Önünde açıklama yapılan 11604 numaralı otobüs durağımızdan 261 Kasalar-Bakanlık, 263 Etlik-Aşağı Eğlence-Bakanlık, 278 Yükseltepe-Sancaktepe-Estergon Caddesi-Ulus-Sıhhiye-Kızılay ve 279 Yükseltepe-Ayvalı-Ulus-Kızılay Bakanlıklar hat numaralı araçlarımız yolcu almakta olup akşam mesai dağılış saatlerine uygun olarak saat 17.00’den itibaren ortalama 10 dakikada bir servis verilmektedir. Diğer duraklardan hareket eden araçlarımızın da saat 20.30’a kadar ortalama durağa geliş süreleri 10 dakika civarındadır. Vatandaşlarımız, tek bir durak alanından, tek bir güzergâhın aracını değil, 9 adet durak alanında 24 adet güzergâhtan gelecek araçları beklemektedir. Durak numaraları ve durağa gelen araçların saat 17.00-20.30 aralığındaki servis yolcu ortalamaları 35 kişidir.”

5 DAKİKADA BİR SEFER ARTTIRIMI

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun (UHK) aldığı kapasite kararlarının da hatırlatıldığı açıklamada, “Maksatlı olarak Ankara metrosu içerisinde ve istasyon yolcu bekleme peronlarında ise iniş ve biniş yapan yolcu haraketliliğinin fazla olduğu kapı boşluğu görüntüleri alınmış ve vagon içerisi koltuk yolcuları yansıtılmıştır. Tren içi görüntülerde, UHK kararlarına aykırı bir durum görülmemektedir. Pik saat olarak tabir ettiğimiz, en fazla yolcu yoğunluğunun yaşandığı sabah ve akşam saatlerinde sefer aralıkları metroda her 5 dakikada bir, Ankaray’da ise her 4.2 dakikada bir olacak şekilde sefer sayısı arttırımı yapılmıştır” denildi.

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