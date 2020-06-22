ABB’den Balcı’ya Ulus yanıtı

“Ulus Tarihi Kent Merkezi, SİT alanı kapsamındadır. Alana ilişkin hazırlanan tüm plan ve projeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve gerektiği durumlarda Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından karara bağlanmaktadır. İlgili mevzuat gereği, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nda Altındağ Belediyesi adına da oy hakkı bulunan bir temsilci bulunmaktadır. Gerek 100. Yıl Çarşısı kararı, gerekse Ulus bölgesindeki tüm kararlar yasal bileşen olarak Altındağ Belediyesi’nin bilgisi dâhilindedir. Bununla birlikte, 100. Yıl Çarşısı’na dair Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararda, Meclis Üyesi olarak Sayın Asım Balcı da oy kullanmıştır. Hem Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu hem de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan tüm kararlar, yasal zorunluluk gereği ilgili tüm kurumlara yazılı olarak da iletilmektedir. Bu sebeplerle Sayın Asım Balcı’nın bölge ile ilgili alınan kararlar ve projelerden bilgisi olmaması mümkün değildir. Hal böyle iken, Sayın Asım Balcı’nın açıklamalarını ‘talihsiz’ olarak değerlendiriyor, eksik bilgi sahibi ise bu durumun sorumlusunun kendi bürokratları ve personeli olduğunu önemle belirtiyoruz.”