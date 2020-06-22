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Ankara Haberleri: ABB’den Balcı’ya Ulus yanıtı

ANKARA HABERLERİ

ABB’den Balcı’ya Ulus yanıtı

Hürriyet Haber
22.06.2020 - 01:31 |Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara Kent Masası’na, “Ulus Meydanı ile ilgili ne yapılacak bilmiyoruz. Ulus konusunda ne yapılacaksa kamuoyuyla da paylaşılıp adımlarının bir an önce atılması lazım. Bu bölgede daha fazla kan kaybının önüne geçilmeli” açıklaması yapan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) yanıt geldi. ABB’nin açıklamasında şunlar ifade edildi:

Hürriyet Haber

Ulus Tarihi Kent Merkezi, SİT alanı kapsamındadır. Alana ilişkin hazırlanan tüm plan ve projeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve gerektiği durumlarda Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından karara bağlanmaktadır. İlgili mevzuat gereği, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nda Altındağ Belediyesi adına da oy hakkı bulunan bir temsilci bulunmaktadır. Gerek 100. Yıl Çarşısı kararı, gerekse Ulus bölgesindeki tüm kararlar yasal bileşen olarak Altındağ Belediyesi’nin bilgisi dâhilindedir. Bununla birlikte, 100. Yıl Çarşısı’na dair Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan kararda, Meclis Üyesi olarak Sayın Asım Balcı da oy kullanmıştır. Hem Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu hem de Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan tüm kararlar, yasal zorunluluk gereği ilgili tüm kurumlara yazılı olarak da iletilmektedir. Bu sebeplerle Sayın Asım Balcı’nın bölge ile ilgili alınan kararlar ve projelerden bilgisi olmaması mümkün değildir. Hal böyle iken, Sayın Asım Balcı’nın açıklamalarını ‘talihsiz’ olarak değerlendiriyor, eksik bilgi sahibi ise bu durumun sorumlusunun kendi bürokratları ve personeli olduğunu önemle belirtiyoruz.”

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ABB’den Balcı’ya Ulus yanıtı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 22 Haziran 2020 tarihinde saat 01 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ABB’den Balcı’ya Ulus yanıtı haberi güncellenecektir.

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