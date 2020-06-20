52 bin şahıs şirketi krediden faydalandı

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bu süreçte gerekli ekonomik tedbirlerin zamanında alındığını, kamu bankalarının reel sektörü desteklemek açısından önemli rol üstlendiğini kaydetti. Halkbank Genel Müdürü Arslan'ın bu süreçte üyelerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Baran, “Kamu bankaları içinde de Halkbank ayrı bir görev üstlendi ve üyelerimizin tüm sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıldı. ATO olarak bir kıvılcım yaktık ve bankamız can suyu kredisini açıkladı. Türkiye genelinde 52 bin şahıs şirketi bu finansman imkânından faydalandı” diye konuştu. Baran, ticaretin ve finansın bir arada çalışmasının ekonomiye güç verdiğine işaret ederek, “Reel sektör ve finans sektörünün ortak çalışmasının sonuçları ülke ekonomisine pozitif olarak yansıyor” ifadelerini kullandı.