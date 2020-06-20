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Ankara Haberleri: 52 bin şahıs şirketi krediden faydalandı

ANKARA HABERLERİ

52 bin şahıs şirketi krediden faydalandı

AA
20.06.2020 - 01:58 |Son Güncelleme :

Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın da katıldığı ve yeni normalleşmede sektörlerin yaşadığı finansal sorunların ele alındığı ‘Pandemi Sürecinde Finansal Gelişmeler İstişare Toplantısı’ gerçekleştirildi.

AA

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, bu süreçte gerekli ekonomik tedbirlerin zamanında alındığını, kamu bankalarının reel sektörü desteklemek açısından önemli rol üstlendiğini kaydetti. Halkbank Genel Müdürü Arslan'ın bu süreçte üyelerin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini vurgulayan Baran, “Kamu bankaları içinde de Halkbank ayrı bir görev üstlendi ve üyelerimizin tüm sorunlarına çözüm odaklı yaklaşıldı. ATO olarak bir kıvılcım yaktık ve bankamız can suyu kredisini açıkladı. Türkiye genelinde 52 bin şahıs şirketi bu finansman imkânından faydalandı” diye konuştu. Baran, ticaretin ve finansın bir arada çalışmasının ekonomiye güç verdiğine işaret ederek, “Reel sektör ve finans sektörünün ortak çalışmasının sonuçları ülke ekonomisine pozitif olarak yansıyor” ifadelerini kullandı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 52 bin şahıs şirketi krediden faydalandı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Haziran 2020 tarihinde saat 01 58’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 52 bin şahıs şirketi krediden faydalandı haberi güncellenecektir.

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