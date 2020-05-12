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Ankara Haberleri: 50 gün sonra ilk mesai

ANKARA HABERLERİ

50 gün sonra ilk mesai

Hürriyet Haber
12.05.2020 - 02:38 |Son Güncelleme :

Kentte 21 Mart’tan bu yana kapalı olan berber, kuaför ve güzellik salonları, kapılarını yeniden açtı.

Hürriyet Haber

50 gün sonra ilk mesai

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, “50 gündür ekmek teknemizden uzak kalmıştık. Şükürler olsun bugün itibariyle kısmen de olsa dükkânlarımızı açtık” dedi. Esnafın uyması gereken kuralları ayrıntılı bir şekilde aktaran Kara, şunları söyledi:

“Randevulu bir şekilde müşteri alacağız. Dükkanlardan içeri girmeden önce de her müşterimizin ellerini güzelce dezenfekte etmesi lazım. Maskesi olmayan vatandaşlarımız için de birer maske bulunduruyoruz. Meslektaşlarımız gerekli tedbirleri alarak hizmetini gerçekleştiriyor. Ekstra bir fiyat arttırma durumu yok. Meslektaşlarıma Ankara Berberler Odası’nın her sene açıkladığı fiyat tarifesine uymasını tavsiye ediyorum.”

50 gün sonra ilk mesai

RANDEVU SİSTEMİNE UYUN

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş da, 11 Mayıs'ı 'Türkiye Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları İşletmecileri Günü' olarak ilan ettiklerini söyledi. Ankara'da bir berber salonunda açıklama yapan Karakaş, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Kesinlikle randevu sistemine uyun. Salonların hijyen kurallarına uyup uymadığına dikkat edin” dedi ve kurallara uymayan salonların şikâyet edilmesini istedi. Karakaş, açıklamalarının ardından 50 günlük süreçten sonra ilk defa saç tıraşı oldu.

İLGİNÇ MODELLERLE KARŞILAŞTIK

Evinde kendisini tıraş eden vatandaşların ilginç saç modelleri ile karşılaştıklarını dile getiren berber Cihan Dikme, randevuların 1 hafta boyunca dolu olduğunu söyledi. Berber Hüseyin Ünal da, “Çok mutluyuz. Tekrardan dükkânımızı açarak müşterilerimizi gördük. Tedbirlerimizi alarak işimize kaldığımız yerden devam ediyoruz” dedi. Bahçelievler’de uzun yıllardır kadın kuaförü olarak çalışan Şenol Tiren, “50 gün hem bizim için hem de müşterilerimiz için sıkıntılı ve zor geçti. Şu an tüm tedbirleri aldık. Dışarıdan gelen müşterimizin ateşini ölçerek dükkâna alıyoruz. Tek kullanımlık malzemelerin de fiyatlara elbette küçük yansımaları olacak. Genelde meslektaşlarımın çoğunda da kullan at malzemeler kullanılıyor” dedi.

50 gün sonra ilk mesai

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 50 gün sonra ilk mesai hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Mayıs 2020 tarihinde saat 02 38’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 50 gün sonra ilk mesai haberi güncellenecektir.

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