50 gün sonra ilk mesai

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sezayi Kara, “50 gündür ekmek teknemizden uzak kalmıştık. Şükürler olsun bugün itibariyle kısmen de olsa dükkânlarımızı açtık” dedi. Esnafın uyması gereken kuralları ayrıntılı bir şekilde aktaran Kara, şunları söyledi:

“Randevulu bir şekilde müşteri alacağız. Dükkanlardan içeri girmeden önce de her müşterimizin ellerini güzelce dezenfekte etmesi lazım. Maskesi olmayan vatandaşlarımız için de birer maske bulunduruyoruz. Meslektaşlarımız gerekli tedbirleri alarak hizmetini gerçekleştiriyor. Ekstra bir fiyat arttırma durumu yok. Meslektaşlarıma Ankara Berberler Odası’nın her sene açıkladığı fiyat tarifesine uymasını tavsiye ediyorum.”

RANDEVU SİSTEMİNE UYUN

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş da, 11 Mayıs'ı 'Türkiye Berber, Kuaför ve Güzellik Salonları İşletmecileri Günü' olarak ilan ettiklerini söyledi. Ankara'da bir berber salonunda açıklama yapan Karakaş, vatandaşlara uyarıda bulunarak, "Kesinlikle randevu sistemine uyun. Salonların hijyen kurallarına uyup uymadığına dikkat edin” dedi ve kurallara uymayan salonların şikâyet edilmesini istedi. Karakaş, açıklamalarının ardından 50 günlük süreçten sonra ilk defa saç tıraşı oldu.

İLGİNÇ MODELLERLE KARŞILAŞTIK

Evinde kendisini tıraş eden vatandaşların ilginç saç modelleri ile karşılaştıklarını dile getiren berber Cihan Dikme, randevuların 1 hafta boyunca dolu olduğunu söyledi. Berber Hüseyin Ünal da, “Çok mutluyuz. Tekrardan dükkânımızı açarak müşterilerimizi gördük. Tedbirlerimizi alarak işimize kaldığımız yerden devam ediyoruz” dedi. Bahçelievler’de uzun yıllardır kadın kuaförü olarak çalışan Şenol Tiren, “50 gün hem bizim için hem de müşterilerimiz için sıkıntılı ve zor geçti. Şu an tüm tedbirleri aldık. Dışarıdan gelen müşterimizin ateşini ölçerek dükkâna alıyoruz. Tek kullanımlık malzemelerin de fiyatlara elbette küçük yansımaları olacak. Genelde meslektaşlarımın çoğunda da kullan at malzemeler kullanılıyor” dedi.