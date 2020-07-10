Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >48 firma ihaleye katıldı

Ankara Haberleri: 48 firma ihaleye katıldı

ANKARA HABERLERİ

48 firma ihaleye katıldı

Hürriyet Haber
10.07.2020 - 00:21 |Son Güncelleme :

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Nallıhan ve Ayaş’taki asbestli boruların değişimi için ihaleye çıktı.

Hürriyet Haber

İki ilçe için yapılan ihaleye 48 firma katıldı. Nallıhan ve Ayaş’taki yaklaşık 25 kilometrelik asbestli çimento borunun değiştirilmesi için ikinci ihaleyi gerçekleştiren ASKİ Genel Müdürlüğü, bir firmanın geçici teminat bedelini sunmaması nedeniyle 47 firmanın teklifini değerlendirmeye aldı. İhalede yaklaşık maliyet KDV hariç 13 milyon 825 bin 136 TL olarak belirlenirken, en düşük teklif 8 milyon 808 bin 509 TL, en yüksek teklif ise 12 milyon 27 bin TL olarak gerçekleşti. İhale Komisyonu, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan ihalede teklif veren firmaların elektronik ortama yüklemiş oldukları yeterlilik belgelerini inceledikten sonra ihaleyi kazanan firmayı bir ay içinde Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ilan edecek.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 48 firma ihaleye katıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 21’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 48 firma ihaleye katıldı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Yerel haberler

Bebeklerinizi haftada bir yıkayın

Kontrolsüz çıkış kazayı getirdi

Kontrolsüz çıkış kazayı getirdi

Yavruların ismi Keçiko’yla Geyiko

Yavruların ismi Keçiko’yla Geyiko

İş yerlerinde ve sokakta denetim

İş yerlerinde ve sokakta denetim

Dokuz etapta tamamlanacak

Dokuz etapta tamamlanacak

Çocuklara tatil ‘Arkadaş’ı

Çocuklara tatil ‘Arkadaş’ı

Sokak hayvanları yuvaya kavuşuyor

Sokak hayvanları yuvaya kavuşuyor

Ziyaretçilerine tarihi anlatacak

Ziyaretçilerine tarihi anlatacak

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

10 Temmuz 2020, Cuma
  • İmsak
    03:30
  • Güneş
    05:22
  • Öğle
    12:59
  • İkindi
    16:56
  • Akşam
    20:26
  • Yatsı
    22:10
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.