48 firma ihaleye katıldı

İki ilçe için yapılan ihaleye 48 firma katıldı. Nallıhan ve Ayaş’taki yaklaşık 25 kilometrelik asbestli çimento borunun değiştirilmesi için ikinci ihaleyi gerçekleştiren ASKİ Genel Müdürlüğü, bir firmanın geçici teminat bedelini sunmaması nedeniyle 47 firmanın teklifini değerlendirmeye aldı. İhalede yaklaşık maliyet KDV hariç 13 milyon 825 bin 136 TL olarak belirlenirken, en düşük teklif 8 milyon 808 bin 509 TL, en yüksek teklif ise 12 milyon 27 bin TL olarak gerçekleşti. İhale Komisyonu, Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanan ihalede teklif veren firmaların elektronik ortama yüklemiş oldukları yeterlilik belgelerini inceledikten sonra ihaleyi kazanan firmayı bir ay içinde Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden ilan edecek.