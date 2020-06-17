Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >300 itfaiye eri istihdam edilecek

Ankara Haberleri: 300 itfaiye eri istihdam edilecek

ANKARA HABERLERİ

300 itfaiye eri istihdam edilecek

Hürriyet Haber
17.06.2020 - 01:13 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle ertelenen 300 itfaiye eri alımı için güncelleme yaparak yeniden ilana çıktı.

Hürriyet Haber

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ortaöğretim kurumlarının İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Alanı ve dallarından mezun adaylardan 100, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarında eğitimini tamamlamış adaylar arasından da 200 kişi, sözlü ve uygulamalı sınavların ardından istihdam edilecek. Ortaöğretim mezunu adayların en az B sınıfı sürücü belgesi ve 2018 KPSS P94 puan türünden en az 55 puan almış olmaları gerekiyor. Ön lisans programlarında eğitimini tamamlamış adaylarda da en az C Sınıfı sürücü belgesi sahibi ve 2018 KPSS’de P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları şartları aranıyor. Ayrıca adayların sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olması gerekiyor.

Büyükşehir Belediyesinin internet adresi “www.ankara.bel.tr” üzerinden yayımlanan formlara ulaşarak başvuru sürecini başlatacak adaylar, sözlü sınava katılmak için istenilen belgelerle birlikte 1-10 Temmuz tarihlerinde Atatürk Spor ve Sergi Sarayı’na şahsen müracaat edecek. Sözlü ve uygulamalı sınavlar İtfaiye Daire Başkanlığı’nda 20-30 Temmuz’da yapılacak.

BÜFELERDE DONDURMA SATIŞI BAŞLAYACAK

Yaz kış taze sıkılmış meyve suyu satışı yapan BELKO Vitamin Büfeleri, dondurma satışına başlamaya hazırlanıyor. 11 noktada hizmet veren büfelerin sayısı da önümüzdeki günlerde artırılacak. BELKO Limited Şirketi, Kolej Metro İstasyonu ve Demetevler 12. Cadde’de iki yeni büfeyi hizmete sokmayı planlıyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden 300 itfaiye eri istihdam edilecek hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Haziran 2020 tarihinde saat 01 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça 300 itfaiye eri istihdam edilecek haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

İş yeri küle döndü

İş yeri küle döndü

Tedbirsiz tapu kuyruğu

Tedbirsiz tapu kuyruğu

Planlar hemen hazırlanmalı

Planlar hemen hazırlanmalı

Çözüm bakanlık ya da mecliste

Çözüm bakanlık ya da mecliste

Acil kaynak yaratılmalı

Acil kaynak yaratılmalı

Sel mağdurlarının imdadına koştular

Sel mağdurlarının imdadına koştular

Üç kere ertelendi

Üç kere ertelendi

Yaşlıların yüzde 41.3’ü depresyonda

Yaşlıların yüzde 41.3’ü depresyonda

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

17 Haziran 2020, Çarşamba
  • İmsak
    03:17
  • Güneş
    05:13
  • Öğle
    12:55
  • İkindi
    16:52
  • Akşam
    20:27
  • Yatsı
    22:14
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.